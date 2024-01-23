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İran Cumhurbaşkanı Reisi yarın Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanlığı, İran Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle yarın Ankara'ya geleceğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Konsey toplantısında, Türkiye-İran ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek ve ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır." denildi.

19:48 - 23/01/2024 Salı
Güncelleme: 20:18 - 23/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan - İran Cumhurbaşkanı Reisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan - İran Cumhurbaşkanı Reisi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, yeni yılın ilk haftasında planlanan Türkiye ziyaretini Kirman'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle ertelemişti.

İran Cumhurbaşkanı Reisi yarın Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanlığı, Reisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle yarın Ankara'ya geleceğini bildirdi.

Yapılan açıklamada,
"Konsey toplantısında, Türkiye-İran ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek ve ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır."
denildi.

"Bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak"

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 24 Ocak 2024 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Ziyaret sırasında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Sekizinci Toplantısı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Sayın Reisi’nin riyasetlerinde Ankara’da icra edilecektir.

Konsey toplantısında, Türkiye-İran ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek ve ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır.

Toplantı vesilesiyle ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye matuf muhtelif belgelerin imzalanması da gündemdedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."




#İran
#Türkiye
#İbrahim Reisi
#Recep Tayyip Erdoğan
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