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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Yapılan açıklamada Abdullahiyan'inin Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla geleceği belirtildi.

18:54 . 7/03/2023 Salı
DHA
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkiye'ye taziye ziyaretinde bulunacak. (Arşiv)

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkiye'ye taziye ziyaretinde bulunacak. (Arşiv)

Dışişleri Bakanlığı'nca, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında dayanışma sergilemek amacıyla, yarın (8 Mart) Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla, 8 Mart 2023 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Bakan Abdullahiyan’ın, Ankara’da Sayın Bakanımızla görüşmesi ve ayrıca Adıyaman ilimize ziyarette bulunması öngörülmektedir
" denildi.


#Asrın felaketi
#Kahramanmaraş
#deprem
#İran
1 saat önce
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Türkiye'ye geliyor
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