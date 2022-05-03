İran ile bakanlar düzeyinde temas: İkili ilişkiler ele alındı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü.
İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, görüşmede Çavuşoğlu ile Abdullahiyan'ın ikili ilişkileri de ele aldığı belirtildi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, görüşmede Çavuşoğlu ile Abdullahiyan'ın ikili ilişkileri de ele aldığı belirtildi.
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