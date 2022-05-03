İran ile bakanlar düzeyinde temas: İkili ilişkiler ele alındı

Dünya

AB Komisyon üyesi uyardı: Ruble ile ödeme yaptırım ihlalidir

Avrupa Birliği’nde Enerjiden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Kadri Simson, Rusya’nın Polonya ve Bulgaristan’a olan gaz tedarikini kesmesinin ardından sıranın her an diğer Avrupa ülkelerine gelebileceğini belirtti. Simson, Rusya’nın bu hamlesinin aynı zamanda Avrupa Birliği’ni bölmeye yönelik olduğunu belirterek Mayıs ayının ortasında yapılacak herhangi bir ‘ruble’ ile gaz ödemesinin ‘yaptırım ihlali’ sayılacağını belirtti.