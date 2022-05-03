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ANKARA

İran ile bakanlar düzeyinde temas: İkili ilişkiler ele alındı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Ramazan Bayramı vesilesiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlar, ikili ilişkileri ele aldı.

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Haber Merkezi AA
İran ile bakanlar düzeyinde temas: İkili ilişkiler ele alındı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü.

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İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, görüşmede Çavuşoğlu ile Abdullahiyan'ın ikili ilişkileri de ele aldığı belirtildi.

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