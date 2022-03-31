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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu: Putin Türkiye'ye gelebilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin arabuluculuk rolüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Burada önemli bir mesafe kat edildi. Sonuçta ciddi konuları kim müzakere edecek; Dışişleri Bakanları bir araya gelecek daha sonra liderler bir araya gelecek. Biz Dışişleri Bakanları'nın bir araya gelmesi için çalışıyoruz. Hem Kuleba hem Lavrov ile mesajlaştık. Kesin bir tarih vermemiz mümkün değil ama 1-2 hafta içinde daha üst düzeyde bir görüşmenin olabileceğini söylemişlerdi" dedi. Ayrıca Çavuşoğlu, Putin'in Türkiye'ye gelebileceğini söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Çavuşoğlu: Putin Türkiyeye gelebilir
Bakan Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı ateşkesin sağlanması için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını söyledi.

İstanbul'da yürütülen müzakerelerin devamında dışişleri bakanları düzeyinde bir görüşmenin yapılabileceğini söyledi, "Bu görüşme 1-2 hafta içinde olabilir, mutabakat olursa liderler bir araya gelecek" dedi.

"Rusya’dan gaz tedarikinde hiçbir sıkıntı yok"

Çavuşoğlu, mayıs ortasında İsrail Başbakanı Bennett'in geleceğini de açıkladı.

"Bu bölgedeki gazda Türkiye'deki boru hatlarına bağlanıp Avrupa'ya gitmesi önemli. Ancak çok kısa bir süre içinde bunun ikamesi zor. Bizim dışarıya bağımlılığımız azalıyor."

Savaştan sonra Rusya’ya gaz bağımlılığının yüzde 50’den yüzde 40’ın altına düştüğünü anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Tüm dünya doğal gaz tedarikinde bir arayış içinde. Doğru olan yenilenebilir enerjiye yönelmek. Rusya’dan gaz tedarikinde hiçbir sıkıntı yok. Ara buluculuk yaparken yaptırımlara katılmamız gerçekçi olmaz, o yüzden herkes bizi anladı" dedi.

'Putin gelebilir'

Çavuşoğlu şöyle devam etti: "Kiev'e gitmek çok zor. Bir iki ülkenin başbakanı trenle 10 saatlik bir yolculukla gitti. Gidilirse 2 tarafa da gitmek gerekir. Biz Putin'in yüksek düzeyde işbirliği toplantısı için Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz."

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İsrail ile normalleşme dönemi

Çavuşoğlu, İsrail'e büyükelçi atanması konusunda ise "Olası ziyaretimizde bunu karara bağlayacağız. İsrail’le ilişkilerimizin normalleşmesini Filistin çok istiyor. Çünkü onlar da biliyor ki İsrail ile diyaloğumuz olursa bu sorunun çözümüne Türkiye ciddi sağlar. İki devletli çözüm için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

AB ile ilişkiler

AB ile ilişkiler hakkında açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye bölge ve dünya barışı için kilit ülke. Avrupa güvenliğine en çok katkı sağlayan ülkeyiz. AB ihtiyaç duyduğunda yanaşıp daha sonra mesafeli olmaya geçiyor. Bunu pek çok ülkeye yapıyorlar" dedi.

Savunma alanındaki kısıtlamalar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "NATO ve AB içinde artık Türkiye'ye yönelik (savunma alanındaki) kısıtlamaları kaldıralım arayışı ağır basmaya başladı" dedi.

Suudi Arabistan'la ilişkiler

Bakan Çavuşoğlu, "(Suudi Arabistan'la) İlişkilerin normalleşmesi konusunda önemli adımlar var" dedi.

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