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Gündem İran sınırında 4 PKKlı terörist başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi
ANKARA

İran sınırında 4 PKK'lı terörist başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığından gelen açıklamada ise terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride bulunan Sadık Akmaz, Tunceli'nin Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız tarafından İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı terörist, SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı operasyon ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

MSB: Dört terörist SİHA'larımızın desteğiyle etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:45
MSB: Dört terörist SİHA'larımızın desteğiyle etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran Hudut hattında PKK terör örgütü mensubu 4 teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Hudut Birliklerimizce İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi' denildi.


Turuncu listede yer aldığı ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığından gelen açıklamada ise terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride bulunan Sadık Akmaz, Tunceli'nin Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtildi. "Doktor Deniz" kod adlı terörist Sadık Akmaz'ın, 2016 ve 2019'da iki askerin şehit edildiği saldırıların faillerinden olduğu belirlendi.

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