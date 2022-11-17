İran'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı yediye yükseldi

İran devlet televizyonuna konuşan Ahvaz Cundişapur Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Habib Heyber, dün akşam halkın ve güvenlik güçlerinin üzerine ateş açılması sonucu ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.
İranlı yetkili, saldırı sonucu 10 kişinin yaralandığını aktardı. Öte yandan Huzistan Başsavcısı Ali Dehkani, saldırıyla ilgili 3 kişinin tespit edilerek, gözaltına alındığını açıkladı.
Saldırı nedeniyle Huzistan eyaletinde 3 gün yas ilan edildi.
İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı İze kentinde dün akşam düzenlenen Mahsa Emini protestoları sırasında seyir halindeki motosikletli 2 kişi göstericiler ve güvenlik güçlerinin üzerine ateş açmıştı.
Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 güvenlik görevlisinin de yaralandığı açıklanmıştı.