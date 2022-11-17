İran'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı yediye yükseldi

DEVA Partisi'nden Gelecek Partisi'ne salvo: Davutoğlu yeterli değil

DEVA Partisi kurucusu Ahmet Faruk Ünsal, TVNET canlı yayınında yaptığı açıklamada Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu eleştirdi. Davutoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasını istemediğini belirten Ünsal, 'Türkiye'nin bir numaralı koltuğunda iki yıl oturdu, hakkını da kullandı. Performansını yeterli bulmadım.' dedi.



