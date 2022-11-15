Dünya Azerbaycan ve İran arasında kritik temas
ORTADOĞU

Azerbaycan ve İran arasında kritik temas

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahian telefonda görüştü.

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Haber Merkezi İHA
Azerbaycan ve İran arasında kritik temas
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahian arasında telefon görüşmesinin gerçekleştirildiği bildirildi. İkili, gündemdeki güncel konuların yanı sıra bölgedeki genel durumun ele aldığı görüşmede iki ülke ilişkilerindeki son durum, kamuoyunda söylemlerle ilgili rahatsızlık ve mevcut diğer sorunların karşılıklı diyalog ve anlayış çerçevesinde çözülmesi gerektiği belirtildi. Bu konuda iki ülkenin Dışişleri Bakanlığı sözcüleri arasında ilişki kurulmasının faydalı olacağı ifade edildi.

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Görüşmede karşılıklı diğer konularda görüş alışverişinde bulunuldu ve temasların sürdürülmesinin önemine dikkat çekildiği aktarıldı.

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