Gündem İrandan gelen Türklerden iyi haber 65 kişi taburcu edildi
ANKARA

İran’dan gelen Türklerden iyi haber: 65 kişi taburcu edildi

İran’dan uçakla Türkiye’ye getirilen ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle Ankara'daki Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde gözlem altında tutulan 65 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Haber Merkezi İHA
İran'dan gelen Türkler tedbir amaçlı 14 gün karantinaya alınmıştı.
İran'dan gelen Türkler tedbir amaçlı 14 gün karantinaya alınmıştı.

25 Şubat’ta Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla İran’dan Türkiye’ye getirilen ve aralarında mürettebatın da bulunduğu 142 kişi tedbir amaçlı Zekai Tahir Burak Hastanesinde gözlem altına alınmıştı.

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  • Vatandaşlardan aralarında Kum ve Meşhed öyküsü bulunmayanların bir kısmı ise 14 günlük gözlem süresini sağlık personeli kontrolünde evlerinde geçirmeleri şartıyla taburcu edilmişti.

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Test sonuçlarına göre taburcu ediliyorlar

Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözetim altında kalmaya devam eden 65 kişi ise gözlem süresinin tamamlanmasının ardından gece saatlerinden itibaren taburcu edilmeye başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada, Tahran uçağı ile gelen yolcuların son testlerinin durumuna göre taburcu edileceklerini bildirmişti.

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