İran'dan İsrail'deki protestolara dair çarpıcı yorum: İşgalcilerin evinde yangın

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani
Ülkedeki protestoları “ateş saçan işgalcilerin evinde yangın” olarak niteleyen Kenani, Netanyahu’nun girişimini “iktidarda kalma” çabası şeklinde değerlendirerek gösterilerin İsrail tarihinde benzerinin görülmediğini belirtti.
Batılı ülkelerin İsrail’e verdiği desteği eleştiren Kenani, başta İngiltere olmak üzere ABD ve Avrupa'nın “demokrasi gerekçesi ile bu ülkeye verdiği desteği gülünç” olarak niteledi.
Netanyahu hükümetinin tartışmalı "yargı reformu"
Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören bir "yargı reformu" planladıklarını duyurmuştu.
Netanyahu, 27 Mart'ta ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.