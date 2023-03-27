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Dünya

ABD’den İsrailli liderlere 'uzlaşma' çağrısı

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, İsrail’de yargı reformu konusunda düzenlenen protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, “İsrailli liderleri mümkün olan en kısa sürede bir uzlaşma bulmaya davet ediyoruz” dedi.

13:05 . 27/03/2023 Pazartesi
DHA
ABD’den İsrailli liderlere 'uzlaşma' çağrısı.

ABD’den İsrailli liderlere 'uzlaşma' çağrısı.

Beyaz Saray’da yayınlanan açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Watson,
“İsrail’de yaşanan gelişmelerden derin endişe duyuyoruz ve acil uzlaşma ihtiyacının altını çiziyoruz.

Başkanın yakın zamanda Başbakan Netanyahu ile yaptığı görüşmede belirttiği gibi demokratik değerler her zaman ABD-İsrail ilişkisinin ayırt edici özelliği olmuştur ve öyle kalmalıdır.

Demokratik bir sistemdeki temel değişiklikler, mümkün olan en geniş halk desteği tabanıyla sürdürülmelidir. İsrailli liderleri mümkün olan en kısa sürede bir uzlaşma bulmaya davet ediyoruz.

Bunun İsrail ve tüm vatandaşları için ileriye dönük en iyi yol olduğuna inanıyoruz. ABD'nin İsrail'in güvenliğine ve demokrasisine verdiği destek, sağlamlığını koruyor”
dedi.


#ABD
#İsrail
#Yargı Reformu
1 saat önce
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