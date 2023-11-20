|
Gündem

İş birliğini tartışacaklar

CHP’de MYK, Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında toplanacak ve ana gündemi yerel seçimler olacak.

Haber Merkezi
04:00 - 20/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 06:08 - 20/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Seçimlerde ittifak yerine bölgesel iş birliklerine gidilmesi için zemin yoklaması yapılacak.

Seçimlerde ittifak yerine bölgesel iş birliklerine gidilmesi için zemin yoklaması yapılacak.

Toplantıda yerel seçimlerde izlenecek stratejinin ana çerçevesi belirlenecek. Hangi ilde hangi yöntemle aday belirleneceği ve aday başvuru sürecinin nasıl işleyeceği de bu toplantıda karara bağlanacak. MYK’da, Özel’in “Seçildiği orandan geride olanları değiştirmek gerektiğini düşünüyorum” sözü doğrultusunda, 11 büyükşehir belediyesi içinde oy oranı düşen başkanlarla yol ayrımına gidilmesi gündeme gelecek. Özel’in “İttifak kelimesi biraz yordu. İş birliği demek daha doğrudur” sözü de MYK’nın gündemine gelecek. Seçimlerde ittifak yerine bölgesel iş birliklerine gidilmesi için zemin yoklaması yapılacak.


#politika
#CHP
#Özgür Özel
4 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Muş, Batman ve Nevşehir'de okullar tatil mi? 20 Kasım Batman'da okullar tatil olacak mı?