İş birliğini tartışacaklar

Toplantıda yerel seçimlerde izlenecek stratejinin ana çerçevesi belirlenecek. Hangi ilde hangi yöntemle aday belirleneceği ve aday başvuru sürecinin nasıl işleyeceği de bu toplantıda karara bağlanacak. MYK’da, Özel’in “Seçildiği orandan geride olanları değiştirmek gerektiğini düşünüyorum” sözü doğrultusunda, 11 büyükşehir belediyesi içinde oy oranı düşen başkanlarla yol ayrımına gidilmesi gündeme gelecek. Özel’in “İttifak kelimesi biraz yordu. İş birliği demek daha doğrudur” sözü de MYK’nın gündemine gelecek. Seçimlerde ittifak yerine bölgesel iş birliklerine gidilmesi için zemin yoklaması yapılacak.