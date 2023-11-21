İSBAK'ta yaşanan skandalı açıkladı: 75 dolarlık kamerayı 25 bin liraya takıyorlar

8+1 yeni minibüs taksilere 53 bin 900 liradan takıyor. Bu günlerde giden 8+1 minibüslerden de 125 bin lira istiyorlar bu 75 dolarlık cihaz için. İSBAK'ın bu ticaretten bir geliri var mı? Tabi ki yok. Sonra kurumlarımız maalesef bu şekilde batıyor. "