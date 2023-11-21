İSBAK'ta yaşanan skandalı açıkladı: 75 dolarlık kamerayı 25 bin liraya takıyorlar

AK Parti Meclis Üyesi Muharrem Balık
Taksilere 75 dolarlık kameraların 25 bin liraya takıldığını belirten Balık şöyle konuştu:
"Taksilerin IP tabanlı cihazlarla, kamera sistemleriyle donatılması gerekiyor.
İSBAK aslında ihaleye bu IP tabanlı sistemle çıkıyor fakat ihaleyi alan firma, 2 bin 500 taksiye analog kameralar takıyor. Daha vahim bir durum var. 75 dolara piyasadan bulabileceğiniz bu kameraları, 2 bin 500 taksiye 25 bin liradan takıyor.
8+1 yeni minibüs taksilere 53 bin 900 liradan takıyor. Bu günlerde giden 8+1 minibüslerden de 125 bin lira istiyorlar bu 75 dolarlık cihaz için. İSBAK'ın bu ticaretten bir geliri var mı? Tabi ki yok. Sonra kurumlarımız maalesef bu şekilde batıyor. "
#İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
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#Muharrem Balık
17 dakika önce