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İSBAK'ta yaşanan skandalı açıkladı: 75 dolarlık kamerayı 25 bin liraya takıyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Kasım ayı 2'inci oturumunda AK Parti Meclis Üyesi Muharrem Balık, İBB iştirakı İSBAK'ta yaşanan skandallara dikkat çekti.

10:53 - 21/11/2023 Salı
Güncelleme: 10:53 - 21/11/2023 Salı
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AK Parti Meclis Üyesi Muharrem Balık

AK Parti Meclis Üyesi Muharrem Balık

Taksilere 75 dolarlık kameraların 25 bin liraya takıldığını belirten Balık şöyle konuştu:


"Taksilerin IP tabanlı cihazlarla, kamera sistemleriyle donatılması gerekiyor.

İSBAK aslında ihaleye bu IP tabanlı sistemle çıkıyor fakat ihaleyi alan firma, 2 bin 500 taksiye analog kameralar takıyor. Daha vahim bir durum var. 75 dolara piyasadan bulabileceğiniz bu kameraları, 2 bin 500 taksiye 25 bin liradan takıyor.

8+1 yeni minibüs taksilere 53 bin 900 liradan takıyor. Bu günlerde giden 8+1 minibüslerden de 125 bin lira istiyorlar bu 75 dolarlık cihaz için. İSBAK'ın bu ticaretten bir geliri var mı? Tabi ki yok. Sonra kurumlarımız maalesef bu şekilde batıyor. "

#İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
#Devlet Bahçeli
#Muharrem Balık
17 dakika önce
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