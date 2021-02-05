Gündem İşçiler isyan etti Kadıköy Belediyesinde grev kararı
İSTANBUL

İşçiler isyan etti: Kadıköy Belediyesi'nde grev kararı

DİSK'e bağlı Genel-İş sendikasıyla Kadıköy Belediyesi arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine sendika yetkililerince belediye binası girişine grev kararı asıldı.

Haber Merkezi AA
Kadıköy Belediyesi'nde grev kararı
Kadıköy Belediyesi'nde grev kararı

Kadıköy Belediyesi önünde toplanan işçiler adına açıklama yapan Genel-İş Sendikası Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, sözleşme sürecinde son aşamaya gelindiğini söyledi.

Kartal Belediyesi'ndeki işçiler grev kararı aldı
GÜNDEM
Kartal Belediyesi'ndeki işçiler grev kararı aldı

"Taleplerimizde eşit adım atmalıyız"

Sözleşme görüşmelerinde 7 ayı geride bıraktıklarını anlatan Arıkan, "Bugün buraya daha önce açıkladığımız gibi kitlesel katılımla grev kararımızı astık. Bizler hakkımızı istiyoruz arkadaşlar. 7 aydır masadayız. Taleplerimizde eşit adım atmalıyız. Bizden 5 adım, kendileri 1 adım atarsa olmaz bu iş. 6 adımın varsa, bizden 3, onlardan 3 adım atmak gerekir. Biz burada kutlama halayları çekeceğiz. Eğer olmazsa süreç bellidir. Ayın 16'sında greve çıkacağız. Sizin beklentiniz karşılanmadan bu iş bitmeyecektir." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde işçilere yüzde 60 zam: En düşük maaş 4 bin 900 TL oldu
EKONOMİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde işçilere yüzde 60 zam: En düşük maaş 4 bin 900 TL oldu
  • Açıklamanın ardından sendika yetkililerince belediye binası girişine grev kararı asıldı.

Bakırköy'den sonra Kartal Belediyesinde de işçiler grev kararı aldı
OYNAT 00:59
Bakırköy'den sonra Kartal Belediyesinde de işçiler grev kararı aldı
CHP'li Kartal Belediyesi'nde çeşitli birimlerde çalışan işçilerin bağlı bulunduğu Genel İş Sendikası grev kararı aldı. Alınan karar belediye binasına asıldı. Çevik kuvvet ekipleri belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.


Abone Ol Google News
Sanki yaz

Sanki yaz

​Adana'da termometreler 30 dereceyi gösterdi.
Harita kırmızıya dönüyor

Harita kırmızıya dönüyor

56 saatlik kısıtlama öncesi yoğunluk erken başladı.
Eski CHP vekili Yılmaz: İstifalar daha başlangıç muhalefet FETÖ dilini kullanıyor

Doğuş İnşaat yapacak

Doğuş İnşaat yapacak

​Ukrayna'da yeni Kremençuk Köprü projesi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Kongreleri'ne katılıyor.

​Cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulunuyor.

​Mahrem yapılanması soruşturmasında itirafçıların açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.