İşgalci İsrail ile ticaret yüzde 48 azaldı: Bakan Bolat rakamları tek tek açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıklama yaptı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "
Ülkemiz ile İsrail arasındaki ticaret, İsrail'in Gazze saldırılarından sonra 7 Ekim'den bu yana tam yüzde 48 azalmıştır."
dedi.
İşgalci İsrail'e mevcut ticaretin büyük kısmını devlet şirketleri değil uluslararası özel şirketlerin gerçekleştirdiğini altını çizen Bakan Bolat, "
Türkiye'den İsrail'e ihracatımızın %31'ini Türkiye'de doğrudan yatırım yapmış uluslararası firmalar yapmaktadır."
diye konuştu.
Ömer Bolat, "Ülkemizden Filistin'e gönderilen mallar da Filistin'in gümrüğü, limanı olmadığı için İsrail gümrüğü üzerinden Filistin'e girebilmektedir." ifadelerini kullandı.
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11 dakika önce