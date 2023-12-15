Gündem

İşgalci İsrail ile ticaret yüzde 48 azaldı: Bakan Bolat rakamları tek tek açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretin, işgalci İsrail'in Gazze saldırılarından sonra 7 Ekim'den bu yana yüzde 48 azaldığını açıkladı.

Büşra Soyal
Büşra Soyal
23:24 - 15/12/2023 Cuma
Güncelleme: 23:28 - 15/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıklama yaptı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıklama yaptı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "
Ülkemiz ile İsrail arasındaki ticaret, İsrail'in Gazze saldırılarından sonra 7 Ekim'den bu yana tam yüzde 48 azalmıştır."
dedi.
İşgalci İsrail'e mevcut ticaretin büyük kısmını devlet şirketleri değil uluslararası özel şirketlerin gerçekleştirdiğini altını çizen Bakan Bolat, "
Türkiye'den İsrail'e ihracatımızın %31'ini Türkiye'de doğrudan yatırım yapmış uluslararası firmalar yapmaktadır."
diye konuştu.

Ömer Bolat, "Ülkemizden Filistin'e gönderilen mallar da Filistin'in gümrüğü, limanı olmadığı için İsrail gümrüğü üzerinden Filistin'e girebilmektedir." ifadelerini kullandı.





#İsrail
#Filistin
#Ömer Bolat
#Ticaret
11 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere fırsat geldi! Başvuru tarihini kaçırmayın