İşgalci İsrail ile ticaret yüzde 48 azaldı: Bakan Bolat rakamları tek tek açıkladı

TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının 2024 bütçe görüşmelerinde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaptıkları denetimler ve düzenlemeler çerçevesinde emlak piyasası, otomotiv ve kiralarda yüzde 20-25 düşüş sağladıklarını söyledi. Bolat yaptığı açıklamada "Otomotivde birinci ve ikinci el piyasasında, emlak piyasasında, kiralarda bugün yüzde 20-25 civarında bir düşüş kaydedilmiştir. Denetimlerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan Bolat ihracat hedefleriyle ilgili olarak ise "Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri kapsamında ihracatımızı 2024 yılında 267 milyar dolara, 2026 yılında ise 302,2 milyar dolara çıkartmayı hedefliyoruz." dedi.