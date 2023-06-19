İşgalci İsrail'den skandal havadan ve karadan operasyon çağrısı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’ne bağlı milli parklarda Türkiye’de nesli tükenmek üzere olan Anadolu parsı aranıyor. Türkiye’de Anadolu parsının arandığı 18 ilden biri olan Aydın’ın Kuşadası ve Söke ilçelerinde bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda bulunan 100’ün üzerindeki fotokapanlara yansıyan görüntülerin incelendiği öğrenildi.