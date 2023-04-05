İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa baskını Fatih Camii'nde protesto edildi

İsrail güçlerinin sahur vaktinde düzenlediği baskın sonrasında 450'den fazla Filistinli gözaltına alınmıştı. Kudüs'teki dini mercilerden biri olan İslami Vakıflar, Din İşleri ve Kutsal Mekanlar Meclisi, yaşanan olaylar sonrası yaptığı açıklamada Müslümanları Mescid-i Aksa'ya davet etti. Açıklamada, "Tüm Müslümanları ve Filistin’in köylerinden, şehirlerinden gücü yetenleri, özellikle mübarek ramazan ayı bitmeden önce Harem-i Şerif’te namaz kılarak, ibadet ederek, Kur’an-ı Kerim okuyarak Mescid-i Aksa'yı imar etmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verilmişti. Müslümanlar, İşgalci İsrail'in baskılarına rağmen Aksa'yı boş bırakmadı. İsrail'in tehditleri teravih namazına gölge düşüremedi, Müslümanlar Mescid-i Aksa'da kıyama durdu.