İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa baskını Fatih Camii'nde protesto edildi

Fatih Camii'nde on binlerce kişi işgalci İsrail'i protesto etti.
İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa baskını Fatih Camii avlusunda on binlerce kişi tarafından protesto edildi. Teravih namazı sonrası toplanan kalabalık İsrail aleyhine sloganlar attı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı gösteride Türkiye ve Filistin bayrakları da açıldı.
İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına Türkiye'nin dört bir yanından da tepki yağdı.
Eskişehir'de, Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.
Eskişehir'de Mahmut Sami Ramazanoğlu Cami önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
Diyarbakır, Bingöl ve Batman'da da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.
Diyarbakır'da Merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami, Bingöl'de Ulucami önünde; Batman'da da Gülistan Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
Sık sık tekbirlerin getirildiği protesto gösterilerinde, "Kahrolsun İsrail", "Kudüs'e selam direnişe devam" sloganları atıldı.