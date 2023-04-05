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İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa baskını Fatih Camii'nde protesto edildi

İşgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın Fatih Camii avlusunda protesto edildi. "Kudüs İçin Kıyama" sloganıyla düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Türkiye ve Filistin bayraklarının açıldığı protesto gösterisinde işgalci İsrail aleyhine sloganlar atıldı, dövizler yer aldı. İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına yönelik tepkiler İstanbul'la da sınırlı kalmadı. Yurdun dört bir yanında düzenlenen gösterilerle İsrail protesto edildi.

23:23 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fatih Camii'nde on binlerce kişi işgalci İsrail'i protesto etti.

Fatih Camii'nde on binlerce kişi işgalci İsrail'i protesto etti.

İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa baskını Fatih Camii avlusunda on binlerce kişi tarafından protesto edildi. Teravih namazı sonrası toplanan kalabalık İsrail aleyhine sloganlar attı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı gösteride Türkiye ve Filistin bayrakları da açıldı.

Fatih Camii'nde İsrail protesto edildi

İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına Türkiye'nin dört bir yanından da tepki yağdı.

Eskişehir'de, Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

Eskişehir'de Mahmut Sami Ramazanoğlu Cami önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Diyarbakır, Bingöl ve Batman'da da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

Diyarbakır'da Merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami, Bingöl'de Ulucami önünde; Batman'da da Gülistan Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Sık sık tekbirlerin getirildiği protesto gösterilerinde, "Kahrolsun İsrail", "Kudüs'e selam direnişe devam" sloganları atıldı.


İbadetle imar edecekler: Baskınlar Mescid-i Aksa'da teravih namazına gölge düşüremedi
İbadetle imar edecekler: Baskınlar Mescid-i Aksa'da teravih namazına gölge düşüremedi

İsrail güçlerinin sahur vaktinde düzenlediği baskın sonrasında 450'den fazla Filistinli gözaltına alınmıştı. Kudüs'teki dini mercilerden biri olan İslami Vakıflar, Din İşleri ve Kutsal Mekanlar Meclisi, yaşanan olaylar sonrası yaptığı açıklamada Müslümanları Mescid-i Aksa'ya davet etti. Açıklamada, "Tüm Müslümanları ve Filistin’in köylerinden, şehirlerinden gücü yetenleri, özellikle mübarek ramazan ayı bitmeden önce Harem-i Şerif’te namaz kılarak, ibadet ederek, Kur’an-ı Kerim okuyarak Mescid-i Aksa'yı imar etmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verilmişti. Müslümanlar, İşgalci İsrail'in baskılarına rağmen Aksa'yı boş bırakmadı. İsrail'in tehditleri teravih namazına gölge düşüremedi, Müslümanlar Mescid-i Aksa'da kıyama durdu.


#Mescid-i Aksa
#Fatih Camii
#İsrail baskın
#protesto
13 dakika önce
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