“İşinizi hallederiz” deyip dolandırdılar

Ankara Başsavcılığı, çeşitli vaatlerle vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla 34 kişi hakkında dava açtı. Ankara Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre soruşturma, dolandırıcıların ağına düşen vatandaşların ihbarıyla başladı. Adli sicilini sildirmek isteyen Abdullah B., bir arkadaşının aracılığıyla çete lideri olan eski Yargıtay çalışanı Mevlüt T. ile tanıştı. Yargıtay’da ve MİT’te tanıdıkları olduğunu söyleyen Mevlüt T., 60 bin lira karşılığında sicili sildirebileceklerini söyledi. Parayı çeteye veren Abdullah B., dolandırıldığını anlayınca soluğu Emniyet’te aldı. İhbar üzerine teknik ve fiziki takibe başlandı. Yapılan çalışmalarda çetenin Ankara ve İzmir ayağı tespit edildi. Mevlüt T.’nin çete lideri, Necmeddin M., Serkan K. ve Gürsel Ö.’nün ise yönetici olduğu belirlendi. Necmettin M.’nin Yargıtay’dan, Serkan K.’nın Yargıtay dışında kalan kurum ve kuruluşlardan, Gürsel Ö.’nün ise İzmir’de gerçekleştirilen dolandırıcılık eylemlerinden sorumlu olduğu belirtildi.

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İŞİNİZİ ÇÖZECEĞİZ

Çetenin, Yargıtay’da çalışan üyeleri aracılığıyla, yargıda dosyası olan vatandaşları tespit ederek iletişime geçtiği veya adli makamlarda işlerini halletmek isteyen kişilerin tanıdıkları aracılığıyla çeteyle irtibata geçtiği anlaşıldı. “İşinizi çözeceğiz” vaadinde bulunan çetenin, yargıda görev yapan örgüt mensupları vasıtasıyla dosyalar hakkında bilgilere ulaştığı belirlendi. Çeşitli belgeleri vatandaşlara gösteren çetenin, işi hallolmuş gibi göstererek oyaladıkları kaydedildi. Bu yöntemle çok sayıda vatandaşı dolandıran çetenin, milyonlarca lira kazançelde ettiği ifade edildi.

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412 YIL HAPİS İSTEMİ

Başsavcılık, iddianamede örgüt lideri ve yöneticilerinin “örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet verme”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” suçlarından 412 yıla kadar hapsini istedi. Diğer şüpheliler için ise çeşitli sürelerde hapis cezası talep edildi.

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EMEKLİ SAVCI DA VAR

İddianamede emekli bir savcı da şüpheli olarak yer aldı. Bir ölümlü kazaya ilişkin dosya şüphelisini adli kontrolle serbest bıraktırma karşılığında rüşvet aldığı öne sürülen emekli savcı Mehmet İ.’nin “nitelikli dolandırıcılık” ve “örgüte yardım” suçlarından 24 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli Mehmet İ. savunmasında, “Ben emekli savcıyım. Görev yaptığım sürece ağır ceza cumhuriyet savcısı olarak çalıştığım için zaman zaman bazı kişiler beni arayarak dosyalarla ilgili görüşümü soruyor. Ben de menfaat gözetmeden onlara yardımcı olmak için bilgiler veriyorum” iddiasında bulundu.

200 bin lira kaptırdı

Çeteye para kaptıran müşteki İsmet K. “Daha önce silah yakalatmamdan dolayı silah ruhsatı alamıyordum. Mevlüt T., işimi halledeceğini söyledi. Eşinin hesabına parça parça toplam 200 bin lira para yatırdım. Emniyete başvuruda bulundum ancak olumsuz yanıt geldi. Bunun üzerine dolandırıldığını anladım. Şüphelilerden şikayetçiyim.” dedi. Müşteki İzzet Can A. ise şunları anlattı: “Yargıtay’da daha önceden çalışıp emekli olan Erkan G. ile dayımı ziyaretimde tanıştım. Sonrasında irtibatı devam ettirdim. Yargıtay’da tanıdıklarının olduğunu, adli olaylarda işlerimi halledebileceğini söylüyordu. Gerçekten yetkili biri olduğunu düşündüm. Benim ve annemin mağdur olduğu bir dolandırıcılık olayı vardı. Bu işimi halledeceğini, ayrıca belediyeye memur yapacağını söyleyerek para istedi. Ben de toplamda 10 bin lira para verdim. İşleri sorduğumda ‘paran bende kalmaz, halledeceğim dediysem hallederim’ diyerek sürekli oyaladı. Onun dolandırıcı olduğunu sonradan anladım” dedi.