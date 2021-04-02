Gündem İşkence gördüğü eşini öldüren Melek İpekin küçük kızı mahkemede yaşadıkları dehşeti anlattı
ANTALYA

İşkence gördüğü eşini öldüren Melek İpek’in küçük kızı mahkemede yaşadıkları dehşeti anlattı

Antalya'da kendisine işkence yapıp ölümle tehdit ettiği iddiasıyla eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeğiyle öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek'in (31) tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Melek İpek'in duruşmada ifade veren küçük kızı İ, "Babam annemi içeriye götürüp dövdü. Banyoya götürüp attı. Annem orada yere düşmüş. Annem bayılmış. Sonra annemin yüzüne vurmuş. Annemin pek sesi çıkmıyordu. Duyduğumu ve gördüğümü söylüyorum. Ablam benim kulaklarımı kapattı. Sonra babam annemi kelepçeledi" dedi.

Haber Merkezi DHA
İşkence gördüğü eşini öldüren Melek İpek’in küçük kızı mahkemede yaşadıkları dehşeti anlattı
Melek İpek

Döşemealtı ilçesinde servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında, 7 Ocak gecesi yaşadıkları müstakil evde tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce dövdü.

İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı. Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu.

İkili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Kelepçeleri açılan Melek İpek'e ambulansta müdahale edildi. Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Cumhuriyet savcısının 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını istediği iddianamede, Melek İpek'in 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

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İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA

Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Melek İpek, bugün saat 15.30'da Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. İpek, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS bağlantısı ile katıldı. Duruşma salonunda maktul Ramazan İpek ile Melek İpek'in yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmayı tarafların yakınlarının yanı sıra, STK'lar ve kadın dernekleri de takip etti.
112 Çağrı Merkezi’nden gelen ses kayıtları dosyaya dahil edildi. Duruşmada çiftin çocukları 9 yaşındaki C.İ. ve 6 yaşındaki İ.İ. SEGBİS ile tanık olarak dinlendi.
Melek İpek’in küçük kızı İ.İ. adli görüş odasında SEGBİS vasıtası ile uzman nezaretinde konuştu. Dedesi, anneannesi, dayısı ve teyzesi ile birlikte yaşadığını belirterek, “Babam ile aramız hiç iyi değildi. Ablam ve annemle aramız iyiydi. Babamız bizi dövüyordu. Bana ders olsun diye ablamı dövüyordu. Annem ile babamın arası kötüydü. Annem bir yere gittiği zaman 'neden geç kaldın' diye annemi dövmüştü" derken SEGBİS’teki Melek İpek ağlamaya başladı.

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'BABAM ANNEMİ KELEPÇELEDİ'

Konuşmasının devamında cinayet için ifade verdiğini sözlerine ekleyen İ.İ., şunları anlattı:

“Annem bizi misafirliğe götürmek istedi. Biz gitmek istemedik. Babam sinirlendi. Anneme silahını doğrultu, 'Kelime-i şehadet getir' dedi. Silahı bize de doğrulttu.

Babam, anneme ateş etti. Cama geldi. Anneme silah arkası ile vurdu. Babam annemi içeriye götürüp dövdü. Banyoya götürüp attı. Annem orada yere düşmüş. Annem bayılmış. Sonra annemin yüzüne vurmuş. Annemin pek sesi çıkmıyordu.

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ABLAM KULAKLARIMI KAPATTI

Duyduğumu ve gördüğümü söylüyorum. Ablam benim kulaklarımı kapattı. Sonra babam annemi kelepçeledi. Babamın elinde Rambo bıçağı da vardı. Annemin saçından sürükleyerek başka bir odaya götürdü. Uyuduk. Babam işe gitti.

Babama 'Neden böyle yapıyorsun' dedik. O da ‘Biliyor musunuz? Anneniz beni aldatıyor. Sakın sesinizi çıkartmayın' dedi. Ablam hiç uyumadı. Ablam beni uyandırınca annemin yanına koştuk. Annem yatak odasındaydı. Yanına gittik. Annemin yüzünde kan, ellerinde kelepçe vardı. Annem çıplaktı. Bizim oradan örtü istedi. Verdik üzerine örttü. Sonra bizim Semra diye komşumuz vardı. Oraya gittik. Semra komşudan ‘silah burada mı’ dedik ve eve döndük.

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DUVARDAKİ TÜFEĞİ ALDI

Sonra annem 'Odaya geçin' dedi. Biz çocuk odasındaydık. Sonra babam geldi. Annem duvardaki tüfeği aldı. Babam merdivenlerden gelirken bağırarak ‘Sizi öldürmeye geliyorum’ diyordu. Sonra annem babama silah doğrultmuş, içeride mermi varmış. Annem babama sıkıp öldürmüş. Bir kere silah sesi geldi. Annem jandarmayı aradı. Annem ambulansı aradı. Annem bizi babamızın cesedini görmememiz için odadan çıkartmadı. Ambulans ve jandarma geldi. Annemi götürdüler."

MAHKEME BAŞKANI SORDU KÜÇÜK KIZ CEVAPLADI


Mahkeme başkanının ‘Baban işten geldiğinde, annenizin elleri kelepçeli miydi?’ şeklindeki soruya İ.İ., “Evet kelepçeliydi" yanıtını verdi.

‘Tüfekte mermi var mıydı’ şeklindeki soruya ise İ.İ, “Mermi varmış. Biz tüfeğe mermi koymadık" cevabını verdi.

Mahkeme başkanı, İ.İ’nin bir önceki ifadesinde ‘Annem kelepçenin birini açtı? Diğerini açamadı' şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine İ.İ, “Onu ablam söylemişti. Ben o sırada odadaydım. Ben görmedim" yanıtını verdi.

UZMAN GÖRÜŞÜ: DURUMU NORMAL

Uzman, ifadesi alınan İ.İ’nin fiziksel ve düşüncesinin diğer çocuklarla paralel olduğunu, kendisine sorulan sorulara anlaşılır yanıtlar verdiğini, beden dili ile sözlü ifadelerinin paralellik gösterdiğini ifade etti.

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Antalya'da aile faciası: İki çocuk annesi kadına kelepçeli koca şiddeti cinayetle bitti
FOTOĞRAF 14
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Edinilen bilgiye göre olay sabah saat 08.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi’nde iki katlı müstakil bir evde meydana geldi.
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Servis şoförlüğü yapan 36 yaşındaki Ramazan İpek, 12 yıldır evli olduğu eşi 31 yaşındaki Melek İpek’le iddiaya göre gece boyu tartıştı.
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Tartışmanın ilerleyen bölümünde iddiaya göre Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak darp etmeye devam etti.
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ti. İddiaya öre Ramazan İpek’in kendisini ve çocuklarını öldüreceğini söylemesi üzerine Melek İpek, sabah erken saatte servis yapmak için evden çıkıp bir saat sonra servisten dönen eşinin üzerine av tüfeği ile ateş etti.
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Melek İpek, daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
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İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri Ramazan İpek’in yaşamını yitirdiğini belirledi.
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İki çocuk annesi kadına kelepçeli koca şiddeti cinayetle bitti
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Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise evin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
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Çiftin iki çocuğu olay yerinden uzaklaştırılırken, Melek İpek gözaltına alındı.
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Melek İpek’in aldığı darbeler sonucu sağ gözünün şiş ve morluk içinde olduğu görüldü.
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Evdeki bir camda tüfekten çıkan merminin izi dikkat çekti.
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Olay yerine gelen çiftin yakınları gözyaşlarına boğulurken, jandarma ekiplerince güçlükle sakinleştirildi.
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Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ramazan İpek’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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İki çocuk annesi kadına kelepçeli koca şiddeti cinayetle bitti
Antalya'da aile faciası: İki çocuk annesi kadına kelepçeli koca şiddeti cinayetle bitti
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde gece boyu kocası tarafından kelepçelenip darp edilen iki çocuk annesi kadın, sabah saatlerinde eşini av tüfeği ile öldürdü. Kocasını öldürdükten sonra 112 Acil çağrı Merkezini arayıp haber veren kadının teslim olurken sağ gözünün şiş ve mor olduğu görüldü.


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