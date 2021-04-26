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Gündem İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek tahliye edildi
ANTALYA

İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek tahliye edildi

Antalya'da kendisine işkence eden eşini av tüfeği ile vurarak öldüren Melek İpek, mahkemenin 'nefsi müdafaa' kararıyla 108 gün sonra tahliye oldu.

Haber Merkezi İHA
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek tahliye edildi
Melek İpek, kendisine işkence eden eşini av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü.

Döşemealtı ilçesinde servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında, 7 Ocak gecesi yaşadıkları müstakil evde tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce dövdü.

İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı. Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu.

İkili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Kelepçeleri açılan Melek İpek'e ambulansta müdahale edildi. Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Cumhuriyet savcısının 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını istediği iddianamede, Melek İpek'in 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

108 gün sonra gelen tahliye

Bugün görülen duruşmada mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme, Melek İpek’i "Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez" hükmü gereği tahliye etti.

Kararla cezaevinde kaldığı 108’inci günün sonunda özgürlüğüne kavuşan Melek İpek gözyaşlarına boğuldu.

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