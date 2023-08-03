İskender Pala'dan tercih yapacak öğrencilere: Edebiyat yeni bir dünya kurmak içindir

"Bence öğrencilerimiz edebiyat eğitimini tercih ederken istedikleri maddi imkanları sunup sunmadığına bakmamalıdır. Bugün hangi üniversitenin diploması istenilen maddi imkanı sunabilmektedir ki? Önemli olan kişinin kendini yetiştirmesi, donatması, yetkinlik elde etmesidir. Üniversite de zaten bilgi alınan yer değil, yöntem edinilen, üslup kazanılan, kendimiz olunan yerdir. Bu bakımdan edebiyat bölümleri öğrenciye kendi içsel ve kişisel yolculuğunu başarıyla tamamlama imkanı sunar. Kendini tamamlamış bir insanın işsiz kalma kaygusu taşıyacağını düşünmüyorum. Velhasıl edebiyat eğitimi yaşadığımız dünyaya uyum sağlamaktan öte yeni bir dünya kurmak içindir. Zihinleri, gönülleri ve ruhları kirlerinden arındırmak, insana kendi anlamını yeniden kazandırmak için. Sevgili öğrenciler, tercihlerinizi yaparken edebiyat ne işe yarar diye sorarak işe başlamayın. Bülbülün güzel sesi ne işe yarar, veya sanat ne işe yarar sorusu kadar yanıltıcıdır bu soru. Onun değerini sahip olduğunuzda anlarsınız"