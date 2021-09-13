İSKİ duyurdu: İstanbul'da 3 ilçede 13 saat su yok

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle, 14 Eylül 2021 Salı günü 09.00 ila 22.00 saatleri arasında, 13 saat süreyle, aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir." denildi.
- Kesinti olacak ilçeler ise şöyle;
- Ümraniye: Tüm mahalleler.
- Üsküdar: Ferah, Küçük Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Küplüce, Güzeltepe ve Kandilli Mahallelerinin tamamı ile Bahçelievler, Yavuztürk ve Kuleli Mahallelerinin bir kısmı.
- Ataşehir: Barbaros, Mustafa Kemal, Örnek ve Yenisahra Mahallelerinin tamamı ile Atatürk, Küçükbakkalköy, İnönü, Fetih ve Esatpaşa Mahallelerinin bir kısmı.
SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
İSKİ tarafından internet sitesinden duyurulan güncel su kesintileri listesi ile şehir genelinde yaşanan ve yaşanacak olan planlı kesintiler önceden öğreniliyor. Bu sayede kesintinin ne zaman sona ereceğini öğrenen vatandaşlar, İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek sorusuna da cevap alıyor.
İSKİ kesinti ve arıza sorgulama ekranı için tıklayınız.