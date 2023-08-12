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İSKİ Genel Müdürü Başa 'İstanbul'da kuraklık afet boyutuna dönüştü' diyerek vatandaşlara tasarruf çağrısı yaptı

İstanbul'da mayıs ayında yüzde 48,58 olan baraj doluluk oranı geçtiğimiz gün itibariyle yüzde 35'in altına düştü. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İstanbul'da kuraklığın afet boyutuna ulaştığını söyleyerek vatandaşlara tasarruf çağrısı yaptı. Başa, "Bütün vatandaşlar yüzde on oranında tüketimlerini kıssalar biz inşallah sorunsuz bir şekilde yağmurlu sezona atlamış olacağız." dedi.

11:57 . 12/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, vatandaşlara su tasarrufu çağrısı yaptı.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, vatandaşlara su tasarrufu çağrısı yaptı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl mayıs ayı ortalamasında yüzde 48,58'le en yüksek seviyeye ulaşan doluluk oranı yüzde 35'in altına düştü.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, geçtiğimiz gün katıldığı Şile'deki 'Atık Su, Yağmur Suyu ve Dere Islahı Yatırımlar Temel Atma Töreni'nde, megakentteki su sıkıntısına dikkat çekti.

"Vatandaşlar tüketimlerini yüzde on oranında kısmalı"

İstanbul'da kuraklığın afet boyutuna ulaştığını söyleyen Başa, vatandaşlara su tasarrufu çağrısı yaptı. Başa şöyle konuştu:

"Çok kurak bir dönem geçiyoruz. Yani bütün bu yatırımları yaparken hakikaten sıcaklık rekorlarının kırıldığı, afet boyutunda bir kuraklık yaşıyoruz. Bu noktada günlük su tüketimlerimiz üç buçuk milyon metreküpe ulaştı. Bu vesileyle, tabi Anadolu Yakası'nda çok sıkıntımız yok çok şükür genel olarak Avrupa yakasında biraz baraj doluluk oranlarımız düşük. O noktada bütün hemşerilerimizi İSKİ'nin yapmış olduğu su tasarrufu kampanyasına katkı yapmayı bekliyorum. Sadece diyoruz bütün vatandaşların yüzde on oranında tüketimlerini kıssalar biz inşallah sorunsuz bir şekilde yağmurlu sezona atlamış olacağız."


#İSKİ
#Şafak Başa
#baraj
#İstanbul
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