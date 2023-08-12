İSKİ Genel Müdürü Başa 'İstanbul'da kuraklık afet boyutuna dönüştü' diyerek vatandaşlara tasarruf çağrısı yaptı

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, vatandaşlara su tasarrufu çağrısı yaptı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl mayıs ayı ortalamasında yüzde 48,58'le en yüksek seviyeye ulaşan doluluk oranı yüzde 35'in altına düştü.
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, geçtiğimiz gün katıldığı Şile'deki 'Atık Su, Yağmur Suyu ve Dere Islahı Yatırımlar Temel Atma Töreni'nde, megakentteki su sıkıntısına dikkat çekti.
"Vatandaşlar tüketimlerini yüzde on oranında kısmalı"
İstanbul'da kuraklığın afet boyutuna ulaştığını söyleyen Başa, vatandaşlara su tasarrufu çağrısı yaptı. Başa şöyle konuştu: