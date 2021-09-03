Gündem İSKİ 2 Olağanüstü Genel Kurulu zam gündemiyle toplanacak
İSTANBUL

İSKİ 2. Olağanüstü Genel Kurulu zam gündemiyle toplanacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 2. Olağanüstü Genel Kurulu, 7 Eylül'de zam gündemiyle toplanacak. Kurulun zam gündemiyle toplanmasını tepki gösteren İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu "CHP'li İBB yönetimi sadece suya zam yapmak için meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Nokta." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İSKİ zam gündemiyle olağanüstü toplantı yapıyor
Arşiv

Kurul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla 7 Eylül Salı günü saat 15.00'te, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, "2021 yılı su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri" gündemi ile bir araya gelecek.

"Suya zam için toplantı yapılıyor"

Kurulda görüşülecek gündem maddesi için meclis üyelerine davetiyelerinin gönderildiği öğrenildi. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, genel kurulun zam gündemiyle toplanmasına tepki gösterdi. Göksu, "CHP'li İBB yönetimi sadece suya zam yapmak için meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Nokta." ifadelerini kullandı.

İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü: Kararan dere denize döküldü
FOTOĞRAF 10
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Atatürk Havalimanı yakınında kurulan Ataköy İleri biyolojik Atıksu arıtma tesisinde belirli zamanlarda Ayamama deresi üzerine deşarj işlemi yapılıyor.
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Havadan çekilen görüntülerde deşarj sırasında gölün renginin kararması korkuttu.
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Gölün denize döküldükten sonra o bölgeyi kararttığı çekilen görüntülere yansıdı.
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Deşarz yapılan derenin denize dökülen kısımlarına set örülerek uzatıldı.
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İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü
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İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü
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İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü
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SKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü
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İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü
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İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü
İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü: Kararan dere denize döküldü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Ataköy İleri biyolojik Atıksu arıtma tesisinden Ayamama deresine deşarj işlemi havadan görüntülendi. Deşarj işlemi sırasında kararan derenin denize döküldüğü görüldü.


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