İSKİ'den gizli zam: Su faturalarına 'kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli' yansıtıldı

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Türkiye Konya'da süt banyosu yapan adamı konuşmuştu: Tazminat kazandı beğenmedi

Konya'nın Meram ilçesinde süt toplama merkezinde bulunan kazanda süt banyosu yaptığı suçlamasıyla altı gün cezaevinde kalan Emre Sayar, beraat edince tazminat için Maliye Hazinesi'ne dava açtı. Mahkeme heyeti Sayar'ı haklı bularak kendisine bin 150 lira tazminat ödenmesine hükmetti. Karara itiraz edeceğini belirten Sayar, "Ödenecek tazminat yeterli değil. 6 gün cezaevinde boşu boşuna tutuklu olarak kaldım. Psikolojim ve aile düzenim altüst oldu" dedi.