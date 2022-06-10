İSKİ'den gizli zam: Su faturalarına 'kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli' yansıtıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiğinde su faturalarına indirim yapılacağına dair vaadi yalan oldu. Geçtiğimiz aylarda İBB Meclisi'ne yüzde 40 zam teklifiyle gelen İBB, büyük tepki çekmişti. AK Parti grubunun baskısı sonucunda bu zam talebi yüzde 15.62 olarak yansımıştı.
FATURALARDA YENİ BEDEL
Ucuz su faturası sözünü tutamayan İBB'nin şimdi de faturalara gizli zam yaptığı ortaya çıktı. İstanbul'da son 2 ayda vatandaşların su faturalarına kullanılmış suların uzaklaştırılması bedelinin yansıtıldığı görüldü.
Önceki aylarda bu kalemden bedel alınmazken nisan ve mayıs aylarında faturaya göre değişen fiyatlandırma yapılmaya başlandı.