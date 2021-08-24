Gündem İSKİden su kesintisi duyurusu İstanbulun 7 ilçesinde 11 saat su yok
İSTANBUL

İSKİ'den su kesintisi duyurusu: İstanbul'un 7 ilçesinde 11 saat su yok!

İSKİ Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece'de su kesintileri olacağını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İSKİden su kesintisi duyurusu: İstanbulun 7 ilçesinde 11 saat su yok!
Arşiv

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Terkos Osmangazi Terfi Merkezi, Terkos-İkitelli içmesuyu hattında yapılacak çalışma sebebiyle Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece'de bazı mahallelere 11 saat su verilemeyecek.

İSKİ, Terkos Osmangazi Terfi Merkezi, Terkos-İkitelli 2 bin 200 milimetre çapındaki içmesuyu hattı üzerinde tadilat ve yenileme çalışmaları nedeniyle 28 Ağustos Çarşamba 22:00 ile 29 Ağustos Perşembe 09:00 saatleri arasında 11 saat süreyle Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece'de su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

İşte 11 saat süreyle su verilemeyecek mahalleler şöyle:

Arnavutköy ilçesinde Yeşil Bayır, Ömerli, Delikli, Karaağaç, Dursunköy ve Hadımköy mahalleleri,

Çatalca ilçesinde Yassıören, Babanakkaş ve Kızılcaali mahalleleri,

Esenyurt ilçesinde Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Hastane, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, M. Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent Mahalleleri,

Eyüpsultan ilçesinde İhsaniye, Işıklar, Akpınar, Odayeri ve Ağaçlı Mahalleleri,

Başakşehir ilçesinde Bahçeşehir 1. Kısım, Bahçeşehir 2. Kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, O.S.B., Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp Mahalleleri,

Avcılar ilçesinde Cihangir, Merkez, Tahtakale ve Yeşilkent Mahalleleri ile E-5 üstü, Bizimevler ve Ispartakule,

Küçükçekmece ilçesinde ise Yarımburgaz Mahallesine su verilemeyecek.

6 ilçede 30 saatlik su kesintisi: İSKİ su kesintisi olacak yerleri açıkladı
GÜNDEM
6 ilçede 30 saatlik su kesintisi: İSKİ su kesintisi olacak yerleri açıkladı

İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi: İSKİ'den açıklama
GÜNDEM
İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi: İSKİ'den açıklama

İstanbul'da 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi
GÜNDEM
İstanbul'da 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi
Abone Ol Google News
Erdoğandan önemli görüşmeler

Erdoğan'dan önemli görüşmeler

​HDP'ye kapatma davası açan Savcı Şahin Beştepe'de.
Yedi ilçede 11 saat su yok

Yedi ilçede
11 saat su yok

​İSKİ'den su kesintisi duyurusu...
Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan kadını yayından aldı: Burası Türkiye Cumhuriyeti

​24 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Orman yangınları üzerinden siyaset devşiren muhalefete sert sözler.

​Otomobilin yanına dönünce hayatının şokunu yaşadı.
Bir yalanın anatomisi

Bir yalanın anatomisi

Türk toplumunu kutuplaştıranlar: BBC Türkçe, Kılıçdaroğlu, Akşener.

​Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.