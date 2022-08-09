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İSTANBUL

İslam İşbirliği Teşkilatı İsrail'in Batı Şeria'da üç Filistinliyi öldürmesini kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde üç kişiyi öldürerek "Filistin'e karşı suçlarını sürdürmesini" kınadı. İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin sabah Nablus'un eski şehir bölgesine düzenlediği baskına tepki gösterildi.

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Haber Merkezi AA
İslam İşbirliği Teşkilatı İsrailin Batı Şeriada üç Filistinliyi öldürmesini kınadı
Arşiv.

"İİT Genel Sekreterliği, işgalci İsrail'in Filistin topraklarında devam eden suçları kapsamında bugün üç Filistinlinin öldürülmesini ve 70 kişinin yaralanmasını kınıyor." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, Nablus kentindeki söz konusu baskın sırasında birçok evin yıkıldığı aktarıldı.

İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü "terör, düşmanlık ve baskıcı politikadan oluşan suçlara" işaret edilen açıklamada, söz konusu suçların önüne geçilmesi ve Filistin halkı ile kutsallarının korumaya alınması için uluslararası topluma acil harekete geçme çağrısı yinelendi.

Omuzdan fırlatılan roketler kullanılıyor

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin Nablus kentinin eski şehir bölgesine düzenlediği baskında üç kişinin öldürüldüğünü, 40'tan fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail ordusunun açıklamada ise Nablus'taki baskının İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ile ortak yapıldığı belirtilmişti.

"Filistinli aktivist İbrahim en-Nablusi ile diğer bir kişinin Batı Şeria'nın kuzeyinde etkisiz hale getirildiği" kaydedilen açıklamada, baskında omuzdan fırlatılan roketler dahil birçok silahın kullanıldığı ifade edilmişti.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, İsrail güçleri 2022 başından 26 Haziran'a kadar Filistin topraklarına yaklaşık 1600 kez baskın düzenledi. Bu baskınlarda 60 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 6 bin Filistinli de yaralandı.

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