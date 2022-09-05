Gündem İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri aşı ve ilaç gündemiyle İstanbulda toplandı
İSTANBUL

İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri 'aşı ve ilaç' gündemiyle İstanbul'da toplandı

Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay, İslam işbirliği Teşkilatı (İİT) Üye Devletleriyle pandemiden öğrenilmiş dersler doğrultusunda, yeni bir iş birliği konusunda uzlaşmak istediklerini söyledi. Tolunay "İİT ülkelerinde ve dünyada oldukça önem arz eden, yeni, kaliteli, etkili ve güvenli aşı ve ilaçlara erişimin, direk muhataplarıyla görüşülmesinin, toplumlarımızın ortak çıkarlarına önemli katkılar sunacağına olan inancımız tamdır" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri aşı ve ilaç gündemiyle İstanbulda toplandı
İslam İş Birliği toplantısı

Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay, İslam işbirliği Teşkilatı (İİT) Üye Devletleriyle pandemiden öğrenilmiş dersler doğrultusunda, yeni bir iş birliği konusunda uzlaşmak istediklerini söyledi. Tolunay "İİT ülkelerinde ve dünyada oldukça önem arz eden, yeni, kaliteli, etkili ve güvenli aşı ve ilaçlara erişimin, direk muhataplarıyla görüşülmesinin, toplumlarımızın ortak çıkarlarına önemli katkılar sunacağına olan inancımız tamdır" dedi.
İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Devletleri, Ulusal Düzenleyici İlaç Otoriteleri Başkanları ikinci toplantısı İstanbul’da başladı. Toplantıya Sağlık Bakan Yardımcısı Doç.Dr.Tolga Tolunay, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Tolga Karakan ve İİT üye devletlerinden çok sayıda temsilci katıldı. Bakan Yardımcısı Tolunay, açılış konuşmasına geçtiğimiz günlerde sel felaketi yaşayan Pakistan ve Nijer halkına taziye dileklerinde bulunarak başladı. İlk toplantının 2018 yılında Endonezya'da gerçekleştirildiğini belirten Tolunay, "Pandemi öncesinde bu alana öncülük eden Endonezyalı dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemizde bu toplantının ikincisine ev sahipliği yaparak, hem ilk toplantının çıktıları üzerine sürdürülebilirliği sağlamak, hem de pandemiden öğrenilmiş dersler doğrultusunda üye ülkelerle yeni bir işbirliği vizyonunda uzlaşmak gayesi taşıyoruz. İİT ülkelerinde ve dünyada oldukça önem arz eden yeni, kaliteli, etkili ve güvenli aşı ve ilaçlara erişimin direk muhataplarıyla görüşülmesinin, toplumlarımızın ortak çıkarlarına önemli katkılar sunacağına olan inancımız tamdır" dedi.

"HEDEFİMİZ ULUSLARARASI ÜYELİKLERİN SAYISINI ARTTIRMAK"

Toplantıda konuşan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Tolga Karakan, İİT üye devletleriyle birlikte ilaç otoritelerinin nasıl güçlendirebileceği üzerinde durulduğunu belirterek "İlaç alanındaki regülasyonları nasıl uyumlulaştırabileceğimizi, dünya nüfusunun yüzde 25'ini kapsayan bu coğrafyadaki insanlara, nasıl daha iyi, kaliteli, güvenli ilaç ve aşı temin edebileceği konusunda toplantılar düzenliyoruz. Üye ülkelerle beraber iş birliklerini konuşuyoruz. Kurumumuzun birçok uluslararası üyelikleri var. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü üyelik süreci devam ediyor. Bu üyeliklerle beraber endüstrimiz biraz daha güçleniyor. Ülkemizde ruhsatlandırdığımız ilaçların diğer ülkelerde de kabul görmesini sağlıyoruz. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, bölgesinde çok etkili bir kurum. Bizim ruhsatlandırdığımız ve fiyatlandırdığımız ilaçlar, Ortadoğu coğrafyası, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika tarafından da güvenli kabul ediliyor, kabul görüyor. Bu anlamda Kurum, ilaç endüstrisinde çok önemli bir yere sahip. Şu an hedefimiz bu uluslararası üyeliklerin sayısını arttırmak, endüstrimizi daha ileri götürmek. En büyük amacımız bu" diye konuştu.
Toplantıda birçok ilaç ve medikal teknoloji firması temsilcisi de stant açtı. Katılımcılar da stantları ziyaret ederek firma temsilcileriyle sohbet etti. Toplantı iki gün sürecek.

Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği toplantısında konuştu: Avrupa bir toplama kampı olmamalı
GÜNDEM
Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği toplantısında konuştu: Avrupa bir toplama kampı olmamalı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılıyor
DÜNYA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılıyor
Silivri Cezaevinin ismi değişti

Silivri Cezaevi'nin ismi değişti

Adalet Bakanlığı yeni adını açıkladı.
Bu balıkların gizemi çözülemiyor

Bu balıkların gizemi çözülemiyor

Öldüklerinde cenaze töreniyle gömülüyorlar.
Mutasavvıf İnançere veda

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ümmete hiç tereddüt etmeden hizmet ederek hayatını sürdürdü.

​AK Parti grup başkanvekillerinden 'engelleniyoruz' diyerek algı yapan CHP'li yöneticilere tepki

Türkiye'den 13 ülkeye ihraç ediliyor.

Mavi Vatan savunmasını yapacak SİDA'da yeni gelişme.

Sunak'ı geride bıraktı: Ülkenin üçüncü kadın lideri oldu.

​Kilogramı 450 TL

​MSB: Kaza kırıma uğrayan helikopterdeki bir askerimiz şehit oldu.

​Bir skandal daha

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.