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Gündem İslam İşbirliği Teşkilatı yarın olağanüstü toplanacak
POLİTİKA

İslam İşbirliği Teşkilatı yarın olağanüstü toplanacak

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi'nin 16 Mayıs'ta (yarın) videokonferans yöntemiyle olağanüstü toplanacağı duyuruldu. Toplantıda İsrail'in saldırılarına karşılık atılabilecek adımlar istişare edileceği öğrenildi.

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İslam İşbirliği Teşkilatı yarın olağanüstü toplanacak
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi'nin 16 Mayıs'ta (yarın) videokonferans yöntemiyle olağanüstü toplanacağı duyuruldu.

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