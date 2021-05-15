İslam İşbirliği Teşkilatı yarın olağanüstü toplanacak

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi'nin 16 Mayıs'ta (yarın) videokonferans yöntemiyle olağanüstü toplanacağı duyuruldu.
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi'nin 16 Mayıs'ta (yarın) videokonferans yöntemiyle olağanüstü toplanacağı duyuruldu.
Ayrıntılar geliyor...
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