Gündem İslama aykırı görüşleri nedeniyle Diyanetten ihraç edilen Fatma Yavuz CHPnin helalleşme kürsüsünde
POLİTİKA

İslam'a aykırı görüşleri nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz CHP'nin helalleşme kürsüsünde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme adı altında birçok isimle yaptığı toplantı, rozet takma ve partiye katılım programlarının perde arkası tek tek ortaya çıkıyor. Son olarak, CHP'nin sözde "Helalleşme Buluşması"na İslam'a aykırı açıklamaları yüzünden Diyanet'ten ihraç edilen, kendi nikahında alkol servis ettiren, İBB'den kovulan ve 'Elhamdülillah Ermeniyim' sözleriyle bilinen Fatma Yavuz'un şovu damga vurdu.

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Haber Merkezi Diğer
İslama aykırı görüşleri nedeniyle Diyanetten ihraç edilen Fatma Yavuz CHPnin helalleşme kürsüsünde
Fatma Yavuz

CHP'de daha önce muhtarlara rozet takan, ardından muhtarların kandırıldıklarını anlatması ile ortaya çıkan tiyatronun bir benzeri de sözde helalleşme politikası buluşmalarında ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen İstanbul'daki bir toplantıda "başörtülüler CHP'ye katılıyor" algısıyla yapılan programa, Fatma Yavuz'un şovu sahne oldu.

Buluşmada sözde ‘Muhafazakar’ kesimi temsilen konuşan eski İBB çalışanı Fatma Yavuz, Kılıçdaroğlu'ndan helallik istedi. Kılıçdaroğlu'na seslenen Yavuz, "Biz de çok hata yaptık. Bu hatalar sıradan hatalar değildi. Sizlerin de hayatları mahvoldu. Lütfen siz de bize hakkınızı helal edin" dedi. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Nikah töreninde alkol servisi

İslam'a aykırı açıklamaları yüzünden Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz daha önce kendi nikahında alkol servis ettirmesi, İBB'den kovulması, Türk milletine hakaret etmesi ve 'Elhamdülillah Ermeniyim' sözleriyle gündeme gelmişti.

TÜRK MİLLETİNİ HEDEF ALDI

Yavuz, İBB İnanç Masası biriminde çalıştığı dönemde sosyal medya hesabından "Bu nasıl bir halk böyle? Bir halkın tarihinde en fazla bir, bilemedik iki soykırım olur, bu kadar acımasızca, periyodik nasıl katledilir insanlar? Anlayamıyorum gerçekten" sözleriyle Türk milletini soykırım yapmakla suçladığı bir paylaşım yaptığı biliniyor.


İBB 'hocasından' nikah töreninde alkol servisi: Seküler dostlarımıza borcumuzdur
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İBB 'hocasından' nikah töreninde alkol servisi: Seküler dostlarımıza borcumuzdur

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"Türkler soykırım yaptı" diyene de İBB'de iş verilmiş

İBB 'hocasından' nikah töreninde alkol servisi: Seküler dostlarımıza borcumuzdur
OYNAT 02:14
İBB 'hocasından' nikah töreninde alkol servisi: Seküler dostlarımıza borcumuzdur
İBB İnanç Masası biriminde çalışan Fatma Yavuz, 'Muhafazakarların, seküler dostlarına borcudur.' diyerek nikah töreninde içki servisi yaptırdı. Bunun hayali olduğunu belirten Yavuz, 'Melekler 'Sen çok yakın oturmuşsun sana da günah yazıyoruz' demiyor.' ifadelerini kullandı. 2019 yılında Diyanet'ten ihraç edilen Yavuz, daha önce de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk milletini 'birden fazla kez soykırım yapmakla' suçlamıştı.


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