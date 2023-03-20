|
Reklam
Reklam
Gündem

İslam'a aykırı görüşleri nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilmişti: Fatma Yavuz CHP'den milletvekili aday adayı oldu

İslam'a aykırı açıklamaları yüzünden Diyanet'ten ihraç edilen, kendi nikahında alkol servis ettiren, İBB'den kovulan, LGBT savunuculuğu uğruna başörtüsünü çıkarmayı göze alan ve 'Elhamdülillah Ermeniyim' sözleriyle bilinen Fatma Yavuz, CHP'den İstanbul milletvekili aday adayı oldu.

21:59 . 20/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fatma Yavuz.

Fatma Yavuz.

İslam'a aykırı açıklamaları yüzünden Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz daha önce kendi nikahında alkol servis ettirmesi, İBB'den kovulması, Türk milletine hakaret etmesi ve 'Elhamdülillah Ermeniyim' sözleriyle gündeme gelmişti.

Yavuz son olarak HDP'nin düzenlediği etkinlikte "LGBT'li kardeşlerimizin tek birinin bile saçının teline zarar gelecekse ben bu başörtüyü açarım burada yakarım. " diyerek büyük tepki çekmişti.


Milletvekili aday adayı oldu

CHP'nin helalleşme kürsüsünde Kemal Kılıçdaroğlu'ndan helallik isteyen Yavuz, CHP'den İstanbul milletvekili aday adayı oldu.


Adaylığını sosyal medya hesabından duyuran Yavuz,
"Helalleşme hikayesini tamamlamak için , yürünecek çok yolumuz var. Dostlarımız ile başlıyoruz..."
dedi.
İslam'a aykırı görüşleri nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz CHP'nin helalleşme kürsüsünde
İslam'a aykırı görüşleri nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz CHP'nin helalleşme kürsüsünde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme adı altında birçok isimle yaptığı toplantı, rozet takma ve partiye katılım programlarının perde arkası tek tek ortaya çıkıyor. Son olarak, CHP'nin sözde 'Helalleşme Buluşması'na İslam'a aykırı açıklamaları yüzünden Diyanet'ten ihraç edilen, kendi nikahında alkol servis ettiren, İBB'den kovulan Fatma Yavuz'un şovu damga vurdu.Yavuz konuşmasında başörtüsü yasağını geri getirmek için Anayasa Mahkemesi'ne başvuran Kemal Kılıçdaroğlu'nu temize çıkarmaya çalıştı. Kılıçdaroğlu'nun 'Kişisel dahli olmadığı yanlışlar'ı düzeltmek için uğraştığını belirten Yauz, başörtülü Sultan Kara'ya yaptığı ziyaretten çok etkilendiğini ifade etti. Sultan Kara'nın, CHP destekçisi Yeni Asya gazetesinin Ankara Temsilcisi Mehmet Kara'nın eşi olması, 'Kılıçdaroğlu helalleşirken bile ayrımcılık yapıyor' yorumlarına neden olmuştu.Ayrıca toplantıda söz alan bir başka konuşmacı ise 'Altı parti bir araya geldiniz ama yedinci partiyi unutmayın' diyerek, Kılıçdaroğlu'na HDP'nin resmi olarak 'Altılı Masa'ya kabul edilmesi çağrısı yaptı.Yavuz




#Fatma Yavuz
#CHP
#Milletvekili
#Aday
22 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.