İslam'a aykırı görüşleri nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilmişti: Fatma Yavuz CHP'den milletvekili aday adayı oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme adı altında birçok isimle yaptığı toplantı, rozet takma ve partiye katılım programlarının perde arkası tek tek ortaya çıkıyor. Son olarak, CHP'nin sözde 'Helalleşme Buluşması'na İslam'a aykırı açıklamaları yüzünden Diyanet'ten ihraç edilen, kendi nikahında alkol servis ettiren, İBB'den kovulan Fatma Yavuz'un şovu damga vurdu.Yavuz konuşmasında başörtüsü yasağını geri getirmek için Anayasa Mahkemesi'ne başvuran Kemal Kılıçdaroğlu'nu temize çıkarmaya çalıştı. Kılıçdaroğlu'nun 'Kişisel dahli olmadığı yanlışlar'ı düzeltmek için uğraştığını belirten Yauz, başörtülü Sultan Kara'ya yaptığı ziyaretten çok etkilendiğini ifade etti. Sultan Kara'nın, CHP destekçisi Yeni Asya gazetesinin Ankara Temsilcisi Mehmet Kara'nın eşi olması, 'Kılıçdaroğlu helalleşirken bile ayrımcılık yapıyor' yorumlarına neden olmuştu.Ayrıca toplantıda söz alan bir başka konuşmacı ise 'Altı parti bir araya geldiniz ama yedinci partiyi unutmayın' diyerek, Kılıçdaroğlu'na HDP'nin resmi olarak 'Altılı Masa'ya kabul edilmesi çağrısı yaptı.Yavuz