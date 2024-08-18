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İslam'a ve Cumhurbaşkanı'na hakaret eden sosyal medya provokatörü tutuklandı

Sivas'ta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya üzerinden yapılan denetimler sonucu Cumhurbaşkanı'na ve İslam'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şahsın çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı bildirildi.

22:06 - 18/08/2024 Pazar
Güncelleme: 22:15 - 18/08/2024 Pazar
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Sivas'ta sosyal medya üzerinden İslam'a, dini değerlere ve Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan şahıs tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden yapılan denetimler sonucu Sivas'ta yaşayan B.G'nin "uyuşturucu madde özendirme, Cumhurbaşkanı'na ve dini değerlere hakaret" edici paylaşımlar yaptığını tespit etti.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri B.G'yi gözaltına aldı.

B.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



#Sosyal Medya
#Hakaret
#Sivas
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