İslam’ı gizlice anlatma dönemi kapandı

Suriyeliler, 61 yıl süren Baas rejiminin çökmesini “fetih bayramı” olarak görüyor. Esed rejiminin zulmü nedeniyle vatanından ayrı kalan Suriye Alimler Birliği Başkanı ve Suriye Müftüsü Usame er-Rifai de, 61 yılın ardından yaşananlarla birlikte fetih bayramı yaşadıklarını söyledi. Sağlık sorunları sebebiyle ülkesine gidemeyen er-er-Rifai, iyileşir iyileşmez Suriye’ye giderek İslami faaliyetlere başlayacaklarını anlattı.





BU MUTLULUK BAMBAŞKA

61 yılın ardından özgürlükle müşerref kılındıkları için Allah’a şükrettiklerini ifade eden er-Rifai, “80 yıllık ömrüm boyunca böyle bir mutluluğu ilk defa yaşadım. Çok fazla mutluluk ve hüzünle karşılaştım ancak bu mutluluk bambaşka. Sevinçten adeta uçacak gibiyiz. 61 yılın ardından artık zulüm bitti mutluluğumuzu tarif etmeye kelimeler yeterli gelmiyor” diye konuştu.





MÜSLÜMANLARIN FETİH BAYRAMI

Muhaliflerin kazandığı tarihi başarıya dikkat çeken er-Rifai, “Bizler bu fetihle, kendi topraklarımızın bayramını yaşadık. Bu sadece Suriyelilerin bayramı değil, aksine bütün Müslümanların fetih bayramıdır. Çünkü rejim, dünya tarihinde görülen en azılı suçlulardan biriydi. Sünni Müslümanların çeşitli işkencelerle bütün güçleriyle öldürmeye çalışıyorlardı. Hapishanelerde Sünni Müslümanlara karşı akıl almaz işkenceler yapılıyordu. Müslümanlara hayvan muamelesi yapılarak insanlıklarını unutmaları sağlanıyor” ifadelerini kullandı.





RABBİMİZ BİZİ ŞEREFLENDİRDİ

Suriye halkının çok acı çektiğini hatırlatan er- Rifai, “Bu acıların ardından Rabbimiz bizleri büyük bir zaferle şereflendirdi. Muhalif kardeşlerimizin rejime karşı mücadelesinde Allah Resulü’nün Bedir Savaşı’nda kazandığı zafer akıllarımıza geliyor. Rabbimiz Bedir Savaşı'nda melekleriyle birlikte Allah Resulü’nün ordusuna yardım etmişti. Muhalif kardeşlerimizin de rejime karşı başlatmış olduğu özgürlük operasyonlarında da Rabbimizin yardımını görüyoruz. Bizlere bu mutluluğu yaşatan Allah’a şükürler olsun” dedi.





İSLAMİ FAALİYETLERİ ARTIRACAĞIZ

Türkiye’de tedavi gördüğü için muhaliflerin özgürleştirdiği bölgelere gidemediğini söyleyen er- Rifai sözlerini şöyle sürdürdü: “Tedavim bittiği an Suriye’ye geri döneceğim. Bu fetihle Rabbimiz bizlere çok büyük imkanlar bahşetti. Zillet içinde yaşamaktan onurlu bir yaşamaya geçiş yaptık ve şimdi topraklarımızı yeniden canlandırmak için Şam ve Suriye topraklarında İslami faaliyetlere başlayacağız. Çocuklarımıza yıllarca rejimin baskısı sebebiyle gizli gizli İslami eğitimler veriyorduk. Ancak şimdi rahatlıkla çocuklarımıza Kur’an eğitimi ve İslami eğitimler vereceğiz.”





Türkiye’ye müteşekkiriz

Türkiye’ye müteşekkir olduklarını ifade eden er-Rifai, “Baskı ve zulümle geçen uzun yılların ardında halkımızın özgür olması Allah’ın yardımı, rejime karşı direnen kardeşlerimizin istikrarı ve Türkiye’nin desteğiyle oldu. Türk halkına, Türk hükümetine ve Türk komutanlara çok teşekkür ediyoruz. Bizleri uzun yıllar vatanlarında ağırladılar. Şimdi de özgür olmamız için Suriye halkına destek verdiler. Onların yaptıkları fedakarlıkları ve güzel davranışları hiçbir zaman unutmayacağız. Türkiye bizim kardeş ülkemizdir. Bizlere kucak açtılar, zor zamanlarımızda yanımızda oldular. Şimdi topraklarımızın özgürleşmesinde bizlere destek oldular. Allah onlardan razı olsun” değerlendirmesi yaptı.



