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İsmail Saymaz: Akşener kongrede Millet İttifakı'ndan ayrılışını sert bir şekilde ilan edecek

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kongrede yapacağı konuşmada Millet İttifakı'ndan ayrılışını ilan edeceğini söyledi. Saymaz, "O konuşmada bu ittifaka dair, seçim sürecine dair sert ve köşeli cümleler kuracak" diye konuştu. "Onlara göre CHP ile yan yana olmak birden çok problem yarattı" ifadesini kullanan Saymaz, en önemli üç problemi de dile getirdi.

12:53 . 20/06/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Meral Akşener'in kongrede Millet İttifakı'ndan ayrılışını ilan edeceğini söyledi.

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Meral Akşener'in kongrede Millet İttifakı'ndan ayrılışını ilan edeceğini söyledi.

Seçim hezimetinin ardından kongreye hazırlanan İYİ Parti'de parti içi karmaşıklığın yanında 'ittifaka devam edilecek mi yoksa sonlandırılacak mı' tartışması da sürüyor.

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV'de yaptığı açıklamada kongre sürecine dair kulis bilgilerini paylaştı. Saymaz, Akşener'in kongrede yapacağı konuşmada Millet İttifakı'ndan ayrılışını ilan edeceğini söyledi.



"Meral Akşener kongrede Millet İttifakı'ndan ayrılışını ilan edecek."
diyen Saymaz,
"O konuşmada bu ittifaka dair, seçim sürecine dair sert ve köşeli cümleler kuracak."
ifadelerini kullandı.

'CHP ile yan yana olmak birden çok problem yarattı'

İYİ Partililere göre CHP ile yan yana olmanın birden çok problem yarattığını belirten Saymaz,
"Bunlardan birincisi 'CHP'nin HDP'den oy desteği alması nedeniyle biz oy kaybettik' diyorlar. Çünkü' CHP'nin bir elinde HDP diğer elinde siz varsınız diyerek seçmen bizi cezalandırdı' diyorlar."
açıklamasında bulundu.

'CHP'nin iktidar perspektifi yok'

İkinci problemin mart ayındaki Altılı Masa krizi döneminde CHP'ye yakın medya kuruluşlarında kullanılan üslup olduğun söyleyen Saymaz,
"Bu üslup partide büyük bir tepkiye neden olduğunu ve bu kırılmanın Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a oya dönüştüğünü söylüyorlar. Bir diğer görüş de şu; 'CHP bu haliyle yüzde 25'i kanıksamış bir parti ve onun dönüşmesi de mümkün değil. Biz CHP ile bir arada olarak iktidara gelemeyiz. CHP'nin iktidar perspektifi yok. Biz bu birliktelikle muhalefete mahkum oluruz. O nedenle yolumuzu ayırmalıyız. Kendi doğal tabanımız olan milliyetçi muhafazakar bir siyaset izlemeliyiz' diyorlar."
diye konuştu.



#Meral Akşener
#İsmail Saymaz
#İYİ Parti
#CHP
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