İsmail Saymaz: Akşener kongrede Millet İttifakı'ndan ayrılışını sert bir şekilde ilan edecek

"Bu üslup partide büyük bir tepkiye neden olduğunu ve bu kırılmanın Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a oya dönüştüğünü söylüyorlar. Bir diğer görüş de şu; 'CHP bu haliyle yüzde 25'i kanıksamış bir parti ve onun dönüşmesi de mümkün değil. Biz CHP ile bir arada olarak iktidara gelemeyiz. CHP'nin iktidar perspektifi yok. Biz bu birliktelikle muhalefete mahkum oluruz. O nedenle yolumuzu ayırmalıyız. Kendi doğal tabanımız olan milliyetçi muhafazakar bir siyaset izlemeliyiz' diyorlar."