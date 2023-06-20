İsmail Saymaz: Akşener kongrede Millet İttifakı'ndan ayrılışını sert bir şekilde ilan edecek

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Meral Akşener'in kongrede Millet İttifakı'ndan ayrılışını ilan edeceğini söyledi.
Seçim hezimetinin ardından kongreye hazırlanan İYİ Parti'de parti içi karmaşıklığın yanında 'ittifaka devam edilecek mi yoksa sonlandırılacak mı' tartışması da sürüyor.
CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV'de yaptığı açıklamada kongre sürecine dair kulis bilgilerini paylaştı. Saymaz, Akşener'in kongrede yapacağı konuşmada Millet İttifakı'ndan ayrılışını ilan edeceğini söyledi.