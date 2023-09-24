|
Gündem

CHP yandaşı İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu'nun İstanbul İl Başkanı adayını açıkladı: Genel Merkez destekliyor

CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, kongrede İstanbul il başkanlığına aday olacağını açıkladı. CHP yandaşı İsmail Saymaz, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan 'değişim' hareketinin öncülerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun destek verdiği Çelik'e karşı ise Genel Merkez'in eski İl Başkanı Cemal Canpolat'ı aday göstereceğini söyledi.

Hüseyin Berk
18:27 . 24/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu

Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu

Kongre sürecindeki CHP'de değişim tartışmaları da sürüyor. Ana muhalefet partisinin en çok üye ve delegesinin olduğu İstanbul için ilk aday belli oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan 'değişim' hareketinin öncülerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun destek verdiği Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, geride kalan gün, 27 ilçe başkanı ile İstanbul İl Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Çelik,
"Parti örgütümüz ön seçim, dönem kuralı, karar alma süreçlerini etkin katılım konularında sesini yükseltmeye devam edecektir."
dedi.

Genel Merkez'in de adayı belli oldu

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, X hesabından yaptığı paylaşımla, CHP'nin İstanbul İl Kongresinde yarışacak ikinci adayın belli olduğunu duyurdu.

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun desteklediği Özgür Çelik’ten sonra eski İl Başkanı Cemal Canpolat, 26 Eylül Salı günü saat 14’te adaylığını açıklıyor." diyen Saymaz, Canpolat'ı CHP Genel Merkezi'nin desteklediğini ifade etti.




#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
#İstanbul
#CHP
#Cemal Canpolat
#Özgür Çelik
30 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Honor X40 GT Plus teknik özellikleri sızdırıldı