İsmail Saymaz: Medyamız büyütüyor sanıyordum ama gerçekten de Ukrayna'da Türk'üm deyince Bayraktar diyorlar

Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'lar, Ukraynalıların dilinden düşmüyor. Yeni Şafak'tan Taha Hüseyin Karagöz'ün de sahadan birçok kez aktardığı şekilde, herhangi bir Türk'e denk gelen bir Ukraynalının ilk söylediği söz genellikle 'Bayraktar' oluyor.

OYNAT 00:59 Ukrayna’da market sırasında Bayraktar TB2 muhabbeti Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'lar, Ukraynalıların dilinden düşmüyor. Bir Ukrayna vatandaşı, Kiev'de markette sıra bekleyen muhabirimizin yanına gelip “Türk olduğunuzu anladım” dedikten sonra Türk SİHA'larından bahsetmeye başladı. Ukraynalı adam, “Türk halkına Ukrayna'ya destekleri için çok teşekkür ederim. Bayraktar TB2 için teşekkürler. Ordumuz için önemli bir güç” dedi.



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Ülkemizde özellikle bazı basın yayın organları ve sosyal medyada ise söz konusu durum yadırganarak 'abartılı' bulunuyor.

"MEDYAMIZ ABARTIYOR DİYE DÜŞÜNÜYORDUM"

Benzer düşüncelere sahip isimler arasında yer alan gazeteci İsmail Saymaz ise, Ukrayna'da yaşadıklarını Halk TV canlı yayınında anlattı ve yanıldığını itiraf etti.

İzlenimlerini aktaran Saymaz, "Türk olduğumuzu duyunca 'Bayraktar' diyorlar. Ben bunu ülkemizdeki iktidar yanlısı medyanın büyüttüğünü düşünüyordum." diye konuştu.

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"'BİZİM BAŞKA SİLAHIMIZ YOK' DİYORLAR"

Saymaz'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Batı Ukrayna'da benim gittiğim şehirlerde, insanlar seviniyorlar gerçekten mutlu oluyorlar barışçıl olduğumuzu görünce. Şu gerçekten doğru yani, iki defa karşılaştım.Çok enteresan bir durum. Bayraktar diyorlar. Türkiye'de iktidar yanlısı medya büyütüyor diye düşünüyordum. Lviv'de kamuflaj üreten bir noktada ve bir çevirmede polise denk geldik. Polis hatta dedi ki, "Bizim başka bir silahımız yok." Bu da tuhaftı doğrusu."