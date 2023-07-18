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İsmail Saymaz'dan bol keseden bakanlık dağıtan Kılıçdaroğlu'na: Cumhurbaşkanlığını kime verdiniz?

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazansaydı Zafer Partisi'ne üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı verecekti" açıklamasını değerlendirirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun 17 bakanlığın 10'unu dağıttığını belirten Saymaz, "Cumhurbaşkanlığını kime verdi acaba merak ediyorum. Bu dağıtımdan sonra CHP'lilere bakanlık kaldı mı? Ve bunca dağıtımdan sonra ülkeyi nasıl yönetmeyi planlıyordunuz?" ifadelerini kullandı.

10:27 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz her partiye birkaç bakanlık veren Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz her partiye birkaç bakanlık veren Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması durumunda kendilerine üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı vereceğini ve bunun yazılı bir protokolle belirlendiğini söyledi.

Özdağ'ın siyaset kulislerini hareketlendiren bu açıklaması CHP tarafından yalanlandı.

Konuyla ilgili Sözcü TV yayınında konuşan CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.



Kılıçdaroğlu'nun aday olabilmek için 7 cumhurbaşkanı yardımcılığı verdiğini anımsatan Saymaz, "Beş partiye de ayrıca bakanlık verdi. Oyu nispetinde bazı partiler bakanlık alacaktı İYİ Parti gibi. Ona da 2-3 vermiş olabilir. 17'nin 8 veya 9'unu aday olabilmek için verdi. Bir de aday olabilmek için 70 milletvekili verdi." dedi.

'Ülkeyi nasıl yönetmeyi planlıyordunuz?'

Saymaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu paketin yanı sıra Kılıçdaroğlu seçilebilmek için de Ümit Özdağ'a 3 bakanlık artı MİT'i vermiş. Cumhurbaşkanlığını kime verdi acaba merak ediyorum. Siz 17 bakanlığın yaklaşık 10'unu dağıtmışsınız. Bu dağıtımdan sonra CHP'lilere bakanlık kaldı mı? Ve bunca dağıtımdan sonra ülkeyi nasıl yönetmeyi planlıyordunuz? Hiç kimse bunlarla ilgili doyurucu bir açıklama yapmıyor. Seçimi kaybettikten sonra 'Efendim ne yapalım' rahatlığına sahip oldular."


#İsmail Saymaz
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
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