İsmail Saymaz'dan bol keseden bakanlık dağıtan Kılıçdaroğlu'na: Cumhurbaşkanlığını kime verdiniz?

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz her partiye birkaç bakanlık veren Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması durumunda kendilerine üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı vereceğini ve bunun yazılı bir protokolle belirlendiğini söyledi.
Özdağ'ın siyaset kulislerini hareketlendiren bu açıklaması CHP tarafından yalanlandı.
Konuyla ilgili Sözcü TV yayınında konuşan CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.
Kılıçdaroğlu'nun aday olabilmek için 7 cumhurbaşkanı yardımcılığı verdiğini anımsatan Saymaz, "Beş partiye de ayrıca bakanlık verdi. Oyu nispetinde bazı partiler bakanlık alacaktı İYİ Parti gibi. Ona da 2-3 vermiş olabilir. 17'nin 8 veya 9'unu aday olabilmek için verdi. Bir de aday olabilmek için 70 milletvekili verdi." dedi.
'Ülkeyi nasıl yönetmeyi planlıyordunuz?'
Saymaz, sözlerini şöyle sürdürdü: