İsmail Saymaz'dan bol keseden bakanlık dağıtan Kılıçdaroğlu'na: Cumhurbaşkanlığını kime verdiniz?

"Bu paketin yanı sıra Kılıçdaroğlu seçilebilmek için de Ümit Özdağ'a 3 bakanlık artı MİT'i vermiş. Cumhurbaşkanlığını kime verdi acaba merak ediyorum. Siz 17 bakanlığın yaklaşık 10'unu dağıtmışsınız. Bu dağıtımdan sonra CHP'lilere bakanlık kaldı mı? Ve bunca dağıtımdan sonra ülkeyi nasıl yönetmeyi planlıyordunuz? Hiç kimse bunlarla ilgili doyurucu bir açıklama yapmıyor. Seçimi kaybettikten sonra 'Efendim ne yapalım' rahatlığına sahip oldular."