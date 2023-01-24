İsmail Saymaz'dan dikkat çeken yorum: CHP'nin artık İstanbul'da kazanması çok zor

|
İsmail Saymaz
2023 seçimlerine 4 ay kala, siyasetin yoğun gündeminde her gün farklı konular yer alıyor.
Gündemde yoğunluk yaratan olaylardan biri de, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Demokrasi Mücadelesi" başlıklı panelde sarf ettiği cümlelerdi. Meral Akşener, Saraçhane buluşmasında İstanbul seçimlerinin İYİ Parti sayesinde kazanıldığını ima etmişti.
Kaftancıoğlu'nun bu sözlerine, çoğu zaman 6'lı masaya eleştirilerde bulunan gazeteci İsmail Saymaz'dan tepki geldi.