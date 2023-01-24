|
Gündem

İsmail Saymaz'dan dikkat çeken yorum: CHP'nin artık İstanbul'da kazanması çok zor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul seçimleri imasının ardından CHP'li Canan Kaftancıoğlu da Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler" diye göndermede bulundu. Muhalif gazeteci İsmail Saymaz da CHP'ye yüklendi. İstanbul seçimlerinin mimarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirten Canan Kaftancıoğlu'na, CHP'nin AK Parti’yi İstanbul’da yenebilmesinin zora girdiğini belirterek eleştiride bulundu.

09:35 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
İsmail Saymaz

İsmail Saymaz

2023 seçimlerine 4 ay kala, siyasetin yoğun gündeminde her gün farklı konular yer alıyor.

Gündemde yoğunluk yaratan olaylardan biri de, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Demokrasi Mücadelesi" başlıklı panelde sarf ettiği cümlelerdi. Meral Akşener, Saraçhane buluşmasında İstanbul seçimlerinin İYİ Parti sayesinde kazanıldığını ima etmişti.

KAFTANCIOĞLU'DAN AKŞENER'E SALVO

Kaftancıoğlu, İstanbul seçimlerinin mimarı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstermiş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ima ederek,
"Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu. İstanbul seçimlerinin mimarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dur"
demişti.

'CHP'nin artık İstanbul'da AK Parti'yi yenmesi çok zor'

Kaftancıoğlu'nun bu sözlerine, çoğu zaman 6'lı masaya eleştirilerde bulunan gazeteci İsmail Saymaz'dan tepki geldi.

Halk TV'de konuşan Saymaz, Kaftancıoğlu'nun sözleri hakkında,
"Canan Kaftancıoğlu kalkıp, 'Aslında sen kazanmadın, sen İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaferine çöktün.' dediğinde, buradan CHP'nin toparlanıp İstanbul'da, AK Parti'yi yenebilecek birliği gösterebilmesi şu saatten sonra artık çok zordur"
dedi.








#chp
#canan kaftancıoğlu
#ismail saymaz
#meral akşener
#ekrem imamoğlu
#kemal kılıçdaroğlu
34 dakika önce
default-profile-img
İsmail Saymaz'dan dikkat çeken yorum: CHP'nin artık İstanbul'da kazanması çok zor
Tottenham zorlu deplasmandan 3 puanla döndü
İsmail Saymaz: CHP'nin İstanbul'da kazanması çok zor
Zamlı 15 günlük maaş farkları ödemesi ne zaman yatacak?
Fatih Özgökçen: Taraftarın istifa istemesi gayet doğal
Tuna Nehri'nde bulunan üç bin yıllık gizemli kılıç: Şaşırtan gerçek sonra ortaya çıktı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.