İsmail Saymaz'dan dikkat çeken yorum: CHP'nin artık İstanbul'da kazanması çok zor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Hamburg Birliği’nin düzenlediği panelde isim vermeden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Kaftancıoğlu, başkalarının emeğinin üzerine konmakla suçladığı İmamoğlu için, “Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu. İstanbul seçimlerinin mimarı, tüm Türkiye’de sadece İstanbul değil inanılmaz bir strateji ve kararlılıkla süreci ilk günden kurgulayan hatta ilk günden değil 10 yıl öncesinden planlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dur. O hak teslimini yapmak zorundayım” dedi.