İsmail Saymaz'dan muhalefete değişim tepkisi: Sanırsınız AK Parti yenilmiş değişimi sadece o yapıyor

"Bu seçimi sanırsınız ki AK Parti kaybetmiş. Çünkü seçimden sonra kendisini yenileyen tek parti AK Parti. Kabinesinin ikisi hariç hepsini yenilemiş. Grubunun hepsini yenilemiş. Parlamentodaki sözcülerinin hepsini yenilemiş. Grupta hiçbir eski yüz kalmadı. Meclis başkanı yenilendi. Sanırsınız AK Parti yenilmiş, değişimi o yapıyor. Yenilen partiler ise yenilginin kahramanlarıyla partilerini düze çıkarıp seçim kazandıklarına inanıyorlar. Mümkün mü? Seçmen bu koşullara rağmen muhalefete oy verip kendisini kurtarmasını ondan bekler mi?"