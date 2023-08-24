İsmail Saymaz'dan muhalefete değişim tepkisi: Sanırsınız AK Parti yenilmiş değişimi sadece o yapıyor

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, değişim krizinin son bulmadığı muhalefete tepki gösterdi.
Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iki turu muhalefet için hayal kırıklığına neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyların yüzde 52'sini alarak bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenilgiye uğrattı.
Kılıçdaroğlu'nun aldığı 12'nci yenilgi muhalefet kanadında büyük bir krize yol açtı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in başını çektiği bir grup, CHP liderine değişim mesajları gönderse de bu mesajlar karşılık bulmadı.
"Seçimi sanırsınız ki AK Parti kaybetmiş"
Muhalefette değişim tartışmaları devam ederken Sözcü yazarı İsmail Saymaz, seçim sonrası yaşananlara tepki gösterdi. Sözcü TV'de konuşan Saymaz, şunları söyledi: