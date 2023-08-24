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İsmail Saymaz'dan muhalefete değişim tepkisi: Sanırsınız AK Parti yenilmiş değişimi sadece o yapıyor

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, seçim yenilgisinin ardından değişim tartışmalarının yaşandığı CHP'ye ve diğer muhalefet partilerine eleştirilerde bulundu. AK Parti'de muhalefetin aksine büyük bir değişim olduğunun altını çizen Saymaz, "Sanırsınız AK Parti yenilmiş, değişimi sadece o yapıyor. Yenilen partiler ise yenilginin kahramanlarıyla partilerini düze çıkarıp seçim kazandıklarına inanıyorlar." dedi. Saymaz, "Seçmen bu koşullara rağmen muhalefete oy verip kendisini kurtarmasını ondan bekler mi?" diye sordu.

10:30 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sözcü yazarı İsmail Saymaz, değişim krizinin son bulmadığı muhalefete tepki gösterdi.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, değişim krizinin son bulmadığı muhalefete tepki gösterdi.

Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iki turu muhalefet için hayal kırıklığına neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyların yüzde 52'sini alarak bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenilgiye uğrattı.

Kılıçdaroğlu'nun aldığı 12'nci yenilgi muhalefet kanadında büyük bir krize yol açtı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in başını çektiği bir grup, CHP liderine değişim mesajları gönderse de bu mesajlar karşılık bulmadı.



"Seçimi sanırsınız ki AK Parti kaybetmiş"

Muhalefette değişim tartışmaları devam ederken Sözcü yazarı İsmail Saymaz, seçim sonrası yaşananlara tepki gösterdi. Sözcü TV'de konuşan Saymaz, şunları söyledi:

"Bu seçimi sanırsınız ki AK Parti kaybetmiş. Çünkü seçimden sonra kendisini yenileyen tek parti AK Parti. Kabinesinin ikisi hariç hepsini yenilemiş. Grubunun hepsini yenilemiş. Parlamentodaki sözcülerinin hepsini yenilemiş. Grupta hiçbir eski yüz kalmadı. Meclis başkanı yenilendi. Sanırsınız AK Parti yenilmiş, değişimi o yapıyor. Yenilen partiler ise yenilginin kahramanlarıyla partilerini düze çıkarıp seçim kazandıklarına inanıyorlar. Mümkün mü? Seçmen bu koşullara rağmen muhalefete oy verip kendisini kurtarmasını ondan bekler mi?"

#CHP
#AK Parti
#İsmail Saymaz
#Kemal Kılıçdaroğlu
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