İSPARK'ta İmamoğlu dönemindeki üçüncü ayrılık: Genel Müdür Hakan Orhun görevinden istifa etti

İSPARK Genel Müdürü Hakan Orhun sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiğinden bu yana belediye iştiraki İSPARK'tan peş peşe istifa haberleri geldi. Yapılan onlarca zama rağmen borç batağının içerisinde olan İSPARK'ta bir genel müdür daha istifa etti.
İSPARK Genel Müdürü Orhun 'bazı sağlık sorunlarım var' diyerek istifa etti
İSPARK Genel Müdürü Hakan Orhun sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti.
Çalışanlara veda mesajı gönderen Orhun mesajında şu ifadeleri kullandı: