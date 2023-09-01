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İSPARK'ta İmamoğlu dönemindeki üçüncü ayrılık: Genel Müdür Hakan Orhun görevinden istifa etti

2020 yılının Aralık ayında İSPARK Genel Müdürlüğü görevine getirilen Hakan Orhun görevinden istifa etti. Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa eden Orhun, Ekrem İmamoğlu yönetiminde değişen üçüncü İSPARK Genel Müdürü oldu.

09:53 . 1/09/2023 الجمعة
Yeni Şafak
İSPARK Genel Müdürü Hakan Orhun sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti.

İSPARK Genel Müdürü Hakan Orhun sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiğinden bu yana belediye iştiraki İSPARK'tan peş peşe istifa haberleri geldi. Yapılan onlarca zama rağmen borç batağının içerisinde olan İSPARK'ta bir genel müdür daha istifa etti.

İSPARK Genel Müdürü Orhun 'bazı sağlık sorunlarım var' diyerek istifa etti

İSPARK Genel Müdürü Hakan Orhun sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti.

Çalışanlara veda mesajı gönderen Orhun mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli çalışma arkadaşlarım, bugün maalesef İSPARK’ta son günüm. İstanbul’u daha da yaşanabilir bir şehir yapan çok önemli bir şirketin bir parçası olmak benim için gurur vericiydi. Pandemi sonrası bir çok zorluğun hep beraber üstesinden geldik. Zor bir iş alanında inanılmaz emek veren çalışanlarla aynı gemide olmak benim için çok büyük bir ayrıcalıktı. Şirketimizi çok daha iyi noktaya hep beraber getirdik. Bunun gururuyla aranızdan ayrılıyorum ve İSPARK’ın gelecekte daha da iyi bir noktaya geleceğinden de şüphem yok. Azminiz, enerjiniz, güler yüzünüz İSPARK’ı çok daha güzel yerlere taşıyacak ve 16 milyona daha da yaşanır bir İstanbul yaratacaktır.
İSPARK Genel Müdürü görevimden maalesef bazı sağlık sorunlarım nedeniyle ayrılıyorum. Bu zor bir veda mesajı oldu benim için. Her birinize, hem eski genel müdürünüz olarak hem de 16 milyonun bir parçası olarak teşekkür ederim. İyi ki varsınız."


#İSPARK
#İBB
#Hakan Orhun
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