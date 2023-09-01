İSPARK'ta İmamoğlu dönemindeki üçüncü ayrılık: Genel Müdür Hakan Orhun görevinden istifa etti

"Değerli çalışma arkadaşlarım, bugün maalesef İSPARK’ta son günüm. İstanbul’u daha da yaşanabilir bir şehir yapan çok önemli bir şirketin bir parçası olmak benim için gurur vericiydi. Pandemi sonrası bir çok zorluğun hep beraber üstesinden geldik. Zor bir iş alanında inanılmaz emek veren çalışanlarla aynı gemide olmak benim için çok büyük bir ayrıcalıktı. Şirketimizi çok daha iyi noktaya hep beraber getirdik. Bunun gururuyla aranızdan ayrılıyorum ve İSPARK’ın gelecekte daha da iyi bir noktaya geleceğinden de şüphem yok. Azminiz, enerjiniz, güler yüzünüz İSPARK’ı çok daha güzel yerlere taşıyacak ve 16 milyona daha da yaşanır bir İstanbul yaratacaktır.