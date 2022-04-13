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Gündem İsrafı bitireceğim diyen CHPli Başkan İmamoğlundan bir yemeğe 603 bin TL
POLİTİKA İSTANBUL

İsrafı bitireceğim diyen CHP'li Başkan İmamoğlu'ndan bir yemeğe 603 bin TL

İstanbul'un başına geldiğinde 'İsrafı bitireceğiz, bütçe tasarrufuyla halkın ihtiyaçlarını karşılayacağız' diye sözler veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lüks harcamalara ödediği ücret skandallarının ardı arkası kesilmiyor. İBB'nin tarihinde ilk kez bu kadar büyük bir borç batağına girmesinin nedenleri bir bir ortaya çıkıyor. Son olarak İmamoğlu'nun, davetlerini restoran ya da tarihi kasırlarda değil Çırağan Palace Kempinski Otel'de verdiği, bir yemek etkinliğine tam 603 bin TL ödediği belirlendi.

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Haber Merkezi Diğer
İsrafı bitireceğim diyen CHPli Başkan İmamoğlundan bir yemeğe 603 bin TL
Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2021'de borçlanma üst limiti 32 milyar 354 milyon lira olmasına rağmen 57 milyar 602 milyon lira borçlanması İBB Meclisi'nde gerginliğe neden olmuştu. Tarihinde ilk defa Ekrem İmamoğlu yönetimindeki belediye yönetimi borçlanamaz hale gelirken, yapılan lüks harcamalar bir bir ortaya dökülüyor.

YEMEKLER KASIRLARDA DEĞİL ÇIRAĞAN'DA

İBB Meclis Denetim Komisyonu'nun 2021 yılı raporu İmamoğlu ve ekibinin İstanbulluların parasını nasıl çarçur ettiğini ortaya koydu. "İstanbul'da israf düzenine son vereceğiz. Bütçe tasarrufu ile halkımızın gerçek ihtiyaçlarını karşılayacağız" diyerek belediye başkanlık koltuğuna oturan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, yemek davetlerini restoran ya da tarihi kasırlarda değil Çırağan Palace Kempinski Otel'de verdiği ortaya çıktı.

İNANILMAZ RAKAMLAR

Sabah'ın haberine göre ; İBB'nin kendine ait onca lüks tesisi varken, İBB Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Dış İlişkiler Müdürlüğü'nün, 29 Kasım 2021'de Çırağan Palace Kempinski Otel'de yenilen yemeğe 603 bin 316 TL ödediği belirlendi. Faturada, yemekle ilgili bilgi kısmında, "Balkan Şehirleri Ağı Zirvesi akşam yemeği bedeli" olduğu ifade ediliyor.

İBB Meclisi'nde gerginlik: Tarihte ilk kez belediye borçlanamaz hale geldi
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İBB Meclisi'nde gerginlik: Tarihte ilk kez belediye borçlanamaz hale geldi

YÜZDE 254 ARTTI

İBB Denetim Komisyonu Başkanvekili Muhammed Kaynar, "Temsil, ağırlama ve tören giderleri ödeneğinden tasarruf anlayışıyla bağdaşmayan harcamalar yapılmıştır. İBB Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri, 2020'ye kıyasla 2021'de yüzde 254 oranında artmıştır" dedi.

AK Parti'li Muhammet Kaynar'dan İBB'ye borçlanma tepkisi: 35 yılda yapılamayanı 2,5 yılda yapmışsınız
OYNAT 01:55
AK Parti'li Muhammet Kaynar'dan İBB'ye borçlanma tepkisi: 35 yılda yapılamayanı 2,5 yılda yapmışsınız
İBB AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, İBB'nin 2021 sonu itibarıyla borcunun 57 milyar 602 milyon liraya yükseldiğini söyledi. İBB'nin kurulduğu günden bu yana, 35 yılda toplam borcunun 28 milyar lira olduğunu ancak 2019 yılından sonra 2,5 yılda 30 milyar lira borç yaptığını aktaran Kaynar, 'Yani 35 yıldan daha fazla 2,5 yılda borç yapan bir belediyeyle karşı karşıyayız. Nasıl ama? 35 yılda yapılamayanı 2,5 yılda yapmışsınız. Bununla övünebilirsiniz.' ifadelerini kullandı.


BALIĞIN FATURASI 48 BİN TL

Ekrem İmamoğlu, 24 Ocak 2022 tarihinde milyonlarca İstanbullunun karla mücadele ettiği ve yolların kapandığı en kritik saatlerde İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'la Sarıyer'de lüks bir restoranda 3 saat balık ziyafeti çektiği ortaya çıkmış, İBB'nin söz konusu yemeğe 48 bin TL ödediği basına yansımıştı.

Borç batağındaki İBB dansçıya 400 bin TL ödemiş
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