İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

Fatih Erbakan’dan Millet İttifakı’na tepki: Altınız değil, 16’nız bir araya gelse yine de bir şey yapamazsınız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Altındağ İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'nde konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 1989'da, Anavatan Partisi'nden belediyeleri aldığını ve 1994'te bütün belediyeleri tekrar Refah Partisi'ne verdiğini dile getiren Erbakan, 'Neden? 1989-1994 arasında belediyecilik hizmetini batırdılar, ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Şehir dendiği zaman, Büyükşehir dendiği zaman akla üç şey gelmeye başladı da onun için. Nedir o? Çöp, çamur ve çukur. Şimdi çıkıp, önümüzdeki günlerde 6 tanesi bir araya gelecekmiş. Belirli bir mutabakat imzalayacakmış. Falan filan. Bu zihniyetle, bu iş batırma belgeleri ile 6'nız değil, 16'nız bir araya gelse yine de bir şey yapamazsınız' dedi.

