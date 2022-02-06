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ANKARA

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Herzog’a nazik geçmiş olsun temennileri için teşekkür ediyorum." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail Cumhurbaşkanı Herzogdan Cumhurbaşkanı Erdoğana geçmiş olsun telefonu
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Herzog'un, telefon görüşmesinde Erdoğan'a geçmiş olsun temennilerini ilettiği ve acil şifalar dilediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ilgisinden ötürü mevkidaşı Herzog'a teşekkür ettiği bildirildi.

  • Açıklamada ayrıca, iki liderin, "yakın zamanda görüşme olasılığını da ele aldığı" kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Herzog’a nazik geçmiş olsun temennileri için teşekkür ediyorum." dedi.

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