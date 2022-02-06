İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Herzog'un, telefon görüşmesinde Erdoğan'a geçmiş olsun temennilerini ilettiği ve acil şifalar dilediği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ilgisinden ötürü mevkidaşı Herzog'a teşekkür ettiği bildirildi.
- Açıklamada ayrıca, iki liderin, "yakın zamanda görüşme olasılığını da ele aldığı" kaydedildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Herzog’a nazik geçmiş olsun temennileri için teşekkür ediyorum." dedi.
İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Herzog’a nazik geçmiş olsun temennileri için teşekkür ediyorum. https://t.co/h2Wb8MTcYA
İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Herzog’a nazik geçmiş olsun temennileri için teşekkür ediyorum. https://t.co/h2Wb8MTcYA— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2022