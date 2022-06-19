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ANKARA

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in 23 Haziran Perşembe günü Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid Türkiyeye geliyor
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid

Dışişleri Bakanlığı, Resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruda İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in, 23 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konular ele alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

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