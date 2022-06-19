İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid Türkiye'ye geliyor

Dünya

ABD'de kaos: Yüzlerce uçak seferi iptal edildi

ABD'de bir yandan 19 Haziran'ın (Juneteenth) federal tatil olarak kutlanması nedeniyle seyahat yoğunluğu artarken, diğer yandan sert hava koşulları ve personel sıkıntısı nedeniyle uçak seferlerinin iptal edilmesi sıkıntılara neden oldu.