İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruda İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in, 23 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.
Yapılan açıklamada, "Ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konular ele alınacaktır." ifadelerine yer verildi.
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Ülkemizi Ziyareti Hk. https://t.co/FSfefW0LiE pic.twitter.com/uhgiocIiiq
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Ülkemizi Ziyareti Hk. https://t.co/FSfefW0LiE pic.twitter.com/uhgiocIiiq— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) June 19, 2022