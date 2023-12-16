İsrail için devran değişti: Artık bir yalnızlığa doğru gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’de ateşkes olmayacağına dair açıklamasını için, “İsrail’den bu noktada iyi niyet beklemek mümkün değil” şeklinde değerlendirdi. Erdoğan, Üsküdar’daki Hz. Ali Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





ŞİMDİ ARTIK DEVRAN DEĞİŞTİ

Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi: “İsrail’den iyi niyet beklemekten öte şu anda tüm dünyanın İsrail’e nasıl baktığını görmemiz lazım. Nitekim Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda hatırlayın, önce 121 (ülke) burada İsrail’in tamamıyla karşısında yer aldı ve bu 121 bizimle beraber hareket etti. O zaman 40 (ülke) çekimser kalmıştı, 10 (ülke) Amerika’yla beraber İsrail’in yanında yer almıştı. Ama şimdi devran değişti ve bu 121 ciddi manada artarak bizlerle beraber hareket etti. Bu da gösteriyor ki, İsrail artık bir yalnızlığa doğru gidiyor. Bundan sonraki süreçte de İsrail’in bu yalnızlığı daha da artacak.”





BIDEN F-16 KONUSUNDA OLUMLU

27 Ekim’deki 121 “evet” çıkan ilk oylamanın ardından 13 Aralık’ta yapılan ikinci oylamada BM Genel Kurulu, Gazze’de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını 10 “hayır”a karşı 153 “evet” oyuyla kabul etmişti. ABD Başkanı Joe Biden’la telefon görüşmesine ilişkin, “F-16’yla ilgili gelişmeler konusunda Biden kendisinin olumlu bir bakış açısının olduğunu ve bununla ilgili olarak da Kongre’ye her türlü bu noktada teklifini yapmaya hazır olduğunu söyledi” dedi.





İSVEÇ’İN DURUMU DA KONUŞULDU

Eurofighter Typhoon uçaklarının alımıyla ilgili gelişme olup olmadığına dair soruya da Erdoğan, “Şu anda Eurofighter’lar ile ilgili Savunma Bakanlığımız muhataplarıyla görüşmelerini yapıyor. Bu görüşmeler devam ediyor” cevabını verdi. Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden’la dün gerçekleştirdikleri görüşmedeki konu başlıklarına ilişkin soru üzerine şu ifadeleri kullandı: “Özellikle İsveç konusundaki yaklaşımımız ve İsveç’le ilgili olarak da parlamentomuzun vereceği kararı çok çok önemsediklerini söylediler. Biz de kendilerine, İsveç konusunda bizim parlamentomuzun dürüst bir yaklaşım içerisinde olduğunu... Yeter ki terörle ilgili yaklaşımlarını İsveç kontrol altına alsın. Millet Meclisimiz olarak şu anda komisyondan zaten geçti. Komisyondan geçmenin ötesinde de Dışişleri Komisyonumuz şu anda Kongre’yle bu gelişmeleri yürütüyor.”





Elimiz kolumuz bağlı duramayız

Biden’la görüşmesinde ele alınan, Amerika’nın Gazze hakkındaki tutumuyla ilgili soruyu da cevaplayan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Özellikle Gazze konusunu Biden’la etraflıca ele aldık. Gazze’deki gelişmelerde, şu an itibarıyla 18 bini aşkın çocuk, kadın, yaşlı, okullar, camiler, bunun yanında kiliseler, bunların yıkılmasının ne denli insani olduğunu... Bu noktada özellikle Amerika’nın, başta siz olmak üzere buraya müdahil olmanız gerekiyor dedik. Buna sizin müdahil olmamanız halinde bir insanlık suçu var, vicdani suç var. Bizim de burada tabii elimiz, kolumuz bağlı duramayız. Bizler de elimizden geleni yapmaya yine aynı şekilde devam ediyoruz, devam edeceğiz dedik. Bunları da kendileriyle değerlendirdik.”



