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POLİTİKA

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz Ankara'da temaslarda bulunacak

Türkiye ile İsrail ilişkilerinde normalleşme adımlarının atılmasının ardından Türkiye'ye gelen İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Ankara'da temaslarda bulunacak. Gantz, Ankara'daki programına Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak.

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Haber Merkezi Diğer
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz Ankarada temaslarda bulunacak
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz

Türkiye ile İsrail ilişkilerinde yıllar sonra atılan normalleşme adımlarının ardından Ankara'ya gelen İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz temaslarda bulunacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşecek olan Gantz, Ankara'daki programına Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. İsrail basınında yer alana haberlere göre, Gantz'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmesi bekleniyor. İsrail Savunma Bakanlığı'ndan görüşemeye ilişkin yapılan açıklamada, tam diplomatik ilişkilere dönülen Türkiye ve İsrail arasında 10 yıldan uzun süre sonra ilk defa savunma bakanlarının görüşmesinin gerçekleşeceği belirtildi.

"YILLARDAN SONRA İLK DEFA BU DÜZEYDE BİR ZİYARET OLACAK"

Bakan Akar'da geçtiğimiz günlerde Gantz ile görüşeceğini dile getirerek, "Yıllardan sonra ilk defa bu düzeyde bir ziyaret olacak. Genel durumu değerlendireceğiz. Bizim politikamız, görüşlerimiz belli. Türkiye Cumhuriyeti devleti son derece şeffaf bir politika uyguluyor, bunları anlatacağız. Gelişmelere göre de müteakip safhaların neler getireceğini göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

BÜYÜKELÇİ ATANDI

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9 Mart 2022'de Türkiye'ye yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Türkiye ile İsrail 17 Ağustos'ta, diplomatik ilişkilerin yeniden en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı. Kararın ardından İsrail'in Ankara Büyükelçisi olarak Irit Lillian, Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi olarak Şakir Özkan Torunlar atandı.

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