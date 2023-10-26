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İsrail savunucusu Can Ataklı'dan skandal ifadeler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Hamas' çıkışını hazmedemedi

CHP yandaşı Can Ataklı, sosyal medyada terör devleti İsrail'in binlerce çocuk ve sivili katlettiği olaylarda, İsrail'i savunarak skandal ifadeler kullandı. Ataklı Hamas için, "Hamas dinci terör örgütüdür" dedi.

16:58 - 26/10/2023 الخميس
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Can Ataklı

Can Ataklı

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
dün AK Parti Grup toplantısında yaptığı açıklamasında,
"Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatanını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur."
ifadelerine yer verdi. Erdoğan'ın bu açıklaması CHP yandaşı Can Ataklı'yı rahatsız etti.

Bütün medya imkanlarını kullanıp "mazlum" İsrail algısı yaparak katliamı hem maddi hem manevi olarak destekleyen Batı'nın propagandasını Türkiye'den destekleyen sesler çıktı.


Can Ataklı 2 bin 704'ü çocuk ve 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğü, 17 bin 439 kişinin yaralandığı katliamlarda İsrail'i savunarak
"Hamas dinci terör örgütüdür. Bunun asıl etkisi Türkiye'ye yansıyacak. İçerideki etkisi ne olur biliyor musunuz Ne kadar dinci terör örgütü varsa bunların hepsi meşrulaşır ve çok rahatlarlar."
dedi.

Ataklı Türkiye'nin katliama karşı insani duruşunu göstereceği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Cumartesi günü planlanan 'Büyük Filistin Mitingi' hakkında
"İstanbul'da yapılacak miting korkarım ki Hamas propagandasına dönüşecek."
dedi.

Ataklı daha önce de
"İsrail çok güçlü bir ülke Hamas'tan bin kat daha akıllı. Daha medeni dünya insanlar"
demişti.

Can Ataklı insanlıktan çıktı: İsrail daha medeni daha insani, Gazze’yi vurmadan haber veriyor
Can Ataklı insanlıktan çıktı: İsrail daha medeni daha insani, Gazze’yi vurmadan haber veriyor

Gazeteci Can Ataklı, terör devleti İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamları aklamaya çalıştı. Ataklı canlı yayınında İsrail’in binden fazla insanın ölümüne sebep olan hastane katliamı için “hastanenin İsrail tarafından vurulup vurulmadığı bir muamma” ifadelerini kullandı. Yıllardır Gazze’ye ambargo uygulayan ve 9 ekim itibariyle elektrik ve suyunun kesildiği Gazze’de bombalanan bölgelerin İsrail tarafından önceden haber verildiğini iddia etti. Ataklı, son 14 günde çoğunluğu çocuk ve kadın olan binlerce masum sivili katleden terör devleti İsrail için “İsrail çok güçlü bir ülke Hamas'tan bin kat daha akıllı. Daha medeni dünya insanlar” ifadelerini kullandı.



#Can Ataklı
#Gazze
#İsrail
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