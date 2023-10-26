İsrail savunucusu Can Ataklı'dan skandal ifadeler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Hamas' çıkışını hazmedemedi

Gazeteci Can Ataklı, terör devleti İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamları aklamaya çalıştı. Ataklı canlı yayınında İsrail’in binden fazla insanın ölümüne sebep olan hastane katliamı için “hastanenin İsrail tarafından vurulup vurulmadığı bir muamma” ifadelerini kullandı. Yıllardır Gazze’ye ambargo uygulayan ve 9 ekim itibariyle elektrik ve suyunun kesildiği Gazze’de bombalanan bölgelerin İsrail tarafından önceden haber verildiğini iddia etti. Ataklı, son 14 günde çoğunluğu çocuk ve kadın olan binlerce masum sivili katleden terör devleti İsrail için “İsrail çok güçlü bir ülke Hamas'tan bin kat daha akıllı. Daha medeni dünya insanlar” ifadelerini kullandı.