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'İsrail sivil uçak filosunun bir kısmının Türkiye'de konuşlandırıldığı' iddiası yalanlandı

'İsrail sivil uçak filosunun bir kısmının Türkiye'de konuşlandırıldığı' iddiası yalanlandı

21:1915/06/2025, Pazar
G: 15/06/2025, Pazar
AA
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Açıklamada, bu haberleri yayınlayan kurum ve kişiler hakkında ulusal güvenliği tehdit açısından hukuki sorumluluklar doğabileceği belirtildi.
Açıklamada, bu haberleri yayınlayan kurum ve kişiler hakkında ulusal güvenliği tehdit açısından hukuki sorumluluklar doğabileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "İsrail sivil uçak filosunun bir kısmının Türkiye'de konuşlandırıldığı" iddiasını yalanladı. Açıklamada, Türkiye ile İsrail arasında hiçbir sivil veya askeri havacılık faaliyeti bulunmadığı, hava sahasının dahi kullanılmasına izin verilmediği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "İsrail sivil uçak filosunun bir kısmının Türkiye'de konuşlandırıldığı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında yer alan "İsrail sivil uçak filosunun bir kısmının Türkiye'de konuşlandırıldığı" yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi.

Türkiye ile İsrail arasında sivil, askeri, herhangi bir havacılık faaliyeti olmadığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Havalimanlarımızda ve hangarlarımızda herhangi bir İsrail uçağı da bulunmamaktadır. Türkiye, İsrail'in Filistinlilere yönelik başlattığı insanlık dışı vahşi saldırılardan sonra bu ülke ile olan tüm uçuşlarını ve havacılık faaliyetlerini nihayete erdirmiştir. Öyle ki Türk hava sahasının İsrailli yetkililer tarafından kullanılmasına dahi izin verilmemiş ve muhtelif zamanlarda bu durum basına yansımıştır."


#İletişim Başkanlığı
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