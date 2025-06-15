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İsrail: İran'ın nükleer programını hedef almaya devam edeceğiz

İsrail: İran'ın nükleer programını hedef almaya devam edeceğiz

17:5115/06/2025, Pazar
DHA
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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, “İran'ın nükleer programını hedef almaya devam edeceğiz” dedi.
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, “İran'ın nükleer programını hedef almaya devam edeceğiz” dedi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, İsrail ordusunun İran'ın nükleer programını hedef almaya devam edeceğini söyledi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, “İran'ın nükleer programını hedef almaya devam edeceğiz” dedi.

Ben-Gvir, sosyal medya hesabından saldırılarda hasar görmüş bir binanın içinde yaptığı konuşmada, “İsrail devleti galip gelecek. İsrail'in, İran'ın nükleer programına saldırması gerekiyordu. Israil, İran'ın nükleer programını hedef almaya devam edecek” ifadelerini kullandı.



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