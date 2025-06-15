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İsrail ordusu: Gece boyunca Tahran'da 80 hedefe hava saldırısı düzenlendi

İsrail ordusu: Gece boyunca Tahran'da 80 hedefe hava saldırısı düzenlendi

13:0815/06/2025, Pazar
AA
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Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İran'a yönelik 13 Haziran'dan bu yana devam eden saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İran'a yönelik 13 Haziran'dan bu yana devam eden saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

İsrail ordusu, gece boyunca İran'ın başkenti Tahran'da 80 noktaya hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İran'a yönelik 13 Haziran'dan bu yana devam eden saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Gece boyunca İran genelinde balistik füze rampaları ve radarlar olmak üzere çok sayıda hedefe hava saldırıları düzenlendiği belirtildi.

Bunun yanı sıra başkent Tahran'da 80 noktaya hava saldırısı düzenlendiği bu noktalar arasında Savunma Bakanlığına bağlı 2 bina ve petrol depolarının da yer aldığı aktarıldı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400 civarında kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.


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