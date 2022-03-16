Gündem İsrailde kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Türkiyede yakalandı
İSTANBUL

İsrail'de kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Türkiye'de yakalandı

İsrail'de İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Omre Oda (31) İstanbul'da yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Haber Merkezi DHA
İsrailde kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Türkiyede yakalandı
Omre Oda İstanbul'da saklandığı evde yakalandı.

İsrail güvenlik güçleri ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Omre Oda'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu İstanbul'da saklandığı tespit edildi.

Şişli Cumhuriyet Mahallesi'nde kız arkadaşı ile yaşadığı belirlenen zanlının yakalanması için adrese polis tarafından operasyon düzenlendi.

Suç örgütü lideri polis operasyonu ile kaldığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının 2017-2019 yılları arasında bulunduğu İsrail'de; cinayet, cinayete teşebbüs, kara para aklama, mülkte tasarruf yasağı, güç kullanarak şantaj, tehdit yoluyla şantaj, suç için komplo kurmak, ateşli silahlar yasasına muhalefet, cinayet veya şantaj amacıyla kaçırma, patlayıcı madde ile mülkü yok etmeye teşebbüs ve dolandırıcılık suçlarına karıştığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Alanya'da traktörle 12 metrelik kuyuya düştü
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Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde Hasan Hüseyin İnce, gece kullandığı 07 ALS 469 plakalı traktörle tarımsal sulamada kullanılan kuyunun üzerinden geçerken, üstünü kapatan beton kırıldı.
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Traktörüyle 12 metre derinliğindeki kuyuya düşen İnce, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.
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İnce'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi.
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Traktör ise kuyudan vinçle alındı.
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Sabah 12 metre derinliğindeki kuyunun suyu boşaltılarak, traktörün kalan parçaları da çıkarıldı ve sahibine teslim edildi.
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Alanya'da traktörle 12 metrelik kuyuya düştü
Antalya'nın Alanya ilçesinde Hasan Hüseyin İnce, traktörle 12 metre derinliğindeki kuyuya düştü. İnce, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, traktör de vinçle çıkarıldı.

Beyoğlu’nda tehlikeli madde yüklü kamyonet devrildi: 'Allah korudu'
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Olay, saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Sütlüce’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dik bir yokuşu çıkmayan isteyen 59 FJ 010 plakalı tehlikeli ve yanıcı madde yüklü kamyonetin sürücüsü Rıfat Sönmez, önündeki çöp kamyonu nedeniyle durdu. Kamyonun ilerlemesinin ardından yeniden kalkış yapmak isteyen sürücünün idaresindeki kamyonet kaymaya başladı.
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Frenlerin tutmaması üzerine kontrolden çıkan kamyonet önce yol kenarındaki taşlara ardından da ağaca çarparak devrildi. Kasasındaki tehlikeli maddeler ise yola savruldu. Sürücü yan yatan kamyonetin içerisinde mahsur kalırken yardımına ise çevredeki esnaf koştu.
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Sürücü mahallinin kapısını açan esnaf, Sönmez’i bulunduğu yerden çıkarttı. Kaza anları kameralara yansırken, sürücü olaydan yara almadan kurtuldu.<br>
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Yara almadan kurtulan sürücü kamyonetine baktı<br><br>Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Sönmez’in kontrollerini yaparak ayakta tedavi etti.
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Polis ekipleri ise kamyonetin devrildiği sokağı güvenlik şeridi çekerek kapattı. Kazanın şokunu atlayan sürücü yere çöküp uzun süre kamyonetine baktı.
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Öte yandan devrilen kamyonetin çarptığı park halindeki bir otomobilde ise maddi hasar oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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“Araçta bali yani yapıştırıcı yüklü, Allah korudu”<br><br><br>Olayla ilgili konuşan Rıfat Sönmez, “Fren boşaldı, sonra aracı geriye kaçtı ve toparlayamadım. Önümde çok kamyonu durdu. Geri kayarken sağ tarafa çarpınca araç sağa devrildi. Arkadaşlar yardım etti ve çıktık. Şu an sıcağı sıcağına yara olup olmadığını bilmiyorum. Araçta bali yani yapıştırıcı yüklü. Allah korudu” dedi.
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Beyoğlu’nda tehlikeli madde yüklü kamyonet devrildi Faciadan dönülen kaza kamerada
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Beyoğlu’nda tehlikeli madde yüklü kamyonet devrildi: 'Allah korudu'
Beyoğlu'nda tehlikeli ve yanıcı madde yüklü kamyonet yokuşta duran aracı beklediği esnada kaymaya başladı. Taşlara ve ağaca çarpan kamyonet devrilerek yan yatarken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Faciadan dönülen anlar kameralara yansırken, kazanın şokunu yaşayan sürücü yere çöküp uzun süre kamyonetine baktı. Olayla ilgili konuşan Rıfat Sönmez, "Araçta bali yani yapıştırıcı yüklü. Allah korudu” dedi.


Rus tehlikesinekarşı harekete geçtiler

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