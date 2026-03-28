İsrail'e eş zamanlı saldırı şoku: Birlikte harekete geçtiler

İsrail'e eş zamanlı saldırı şoku: Birlikte harekete geçtiler

09:1828/03/2026, Cumartesi
İsrail'e atılan roketler (Arşiv)
İsrail'e atılan roketler (Arşiv)

İran ve Lübnan'daki Hizbullah, terör devleti İsrail'in kuzeyini hedef alan eş zamanlı misilleme yaptı.

Katil İsrail ordusundan yapılan açıklamada hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.


Sirenler devreye girdi


İran'ın misillemesinin ardından işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde sirenler çalarken eş zamanlı olarak Hizbullah'ın Lübnan'dan ateşlediği roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde de sirenler devreye girdi.


İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İran füzeleri ve Hizbullah roketlerinin bazılarının boş alanlara düştüğünü ileri sürdü.


İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, isabet ya da yaralı bilgisi içeren bir rapor almadıklarını, gerekli görülmesi halinde güncelleme yapılacağını açıkladı.




